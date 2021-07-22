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  • Reduce la irritación de la piel
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Descontinuado

Shaver series 6000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S6640/44

4.1
| (92) Opiniones
Reduce la irritación de la piel
La afeitadora Philips serie 6000 ofrece un afeitado perfectamente al ras y reduce la irritación de la piel. El revestimiento antifricción crea una superficie suave y se desliza sin esfuerzo por la piel para una menor irritación.
Ver todos los beneficios

con el revestimiento antifricción

Reduce la irritación de la piel

  • Cuchillas MultiPrecision

  • Revestimiento antifricción

  • Cabezales Multiflex

  • Modo de protección

Las cuchillas MultiPrecision cortan eficazmente incluso en barba corta

Las cuchillas MultiPrecision cortan eficazmente incluso en barba corta

Consigue un afeitado rápido y apurado. Las cuchillas MultiPrecision levantan los vellos largos y cortos y los cortan en unas pocas pasadas, así como la barba restante.

Revestimiento antifricción para un afeitado suave y sin esfuerzo

Revestimiento antifricción para un afeitado suave y sin esfuerzo

El revestimiento especial de los anillos de afeitado está diseñado para reducir la fricción sobre la piel y permitir un afeitado suave y sin esfuerzo que reduce la irritación de la piel.

Seguimiento de contornos en cinco direcciones para un afeitado cómodo

Seguimiento de contornos en cinco direcciones para un afeitado cómodo

Los cabezales Flex de cinco direcciones con cinco movimientos independientes siguen los contornos del rostro y permiten que la afeitadora se deslice sobre la piel de forma cómoda y con mínima resistencia.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.1

de 5

92

Opiniones

22/07/2021

Chile

Chile

Excelente producto

Hace más de 30 años uso la Marca. Hoy, adquirí el modelo S6640/44. Excelente afeitado, suave, al ras.

Ventajas

Afeitado suave y rápido. Diseño anatómico y cabezales flexibles

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6640/44 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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11/06/2020

Chile

Chile

muy buena afeitadora

muy buena afeitadora, no me deja ninguna irritacion, y la bateria dura muchisimo, tambien que el patillero tenga medidas me permite cambiar mi estilo. 100% recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6640/44 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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06/06/2020

Chile

Chile

Una joya

La mejor afeitada en años! Rápida, suave y muy eficiente.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6640/44 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6640/44 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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