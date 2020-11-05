Descontinuado
S7510/41
3.9
de 5
278
Opiniones
alerci
05/11/2020
Chile
Es mas de lo que esperaba
me encanto la afeitadora,deja muy suave y es muy practica.La recomiendo 10p%
Ventajas
Buen afeitado y rendimiento de carga.
Contras
podrian traer todas un estuche.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Juan75
06/07/2019
Chile
Excelente producto
Busqué por Internet las afeitadoras eléctricas Philips disponibles y leí las opiniones de otros usarios. Uno de ellos señalaba que este producto no afeitaba al ras de la piel por lo que lo calificó mal. Sin embargo, debo decir que a mi sí me afeita a ras de piel, usándola como recomienda el fabricante, deslizándola en círculos. Además no irrita la pìel. La duración de la batería es alrededor de 8 días, con afeitadas muy prolijas. En resumen: un excelente producto para mi.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
PabloDLM
24/06/2019
Chile
Muy suave
Años que no tenía una afeitadora que no irritara la piel, muy contento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo