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Shaver series 7000 S7510/41 Wet and dry electric shaver

S7510/41

3.9
| (278) Opiniones
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3.9

de 5

278

Opiniones

05/11/2020

Chile

Chile

Es mas de lo que esperaba

me encanto la afeitadora,deja muy suave y es muy practica.La recomiendo 10p%

Ventajas

Buen afeitado y rendimiento de carga.

Contras

podrian traer todas un estuche.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

06/07/2019

Chile

Chile

Excelente producto

Busqué por Internet las afeitadoras eléctricas Philips disponibles y leí las opiniones de otros usarios. Uno de ellos señalaba que este producto no afeitaba al ras de la piel por lo que lo calificó mal. Sin embargo, debo decir que a mi sí me afeita a ras de piel, usándola como recomienda el fabricante, deslizándola en círculos. Además no irrita la pìel. La duración de la batería es alrededor de 8 días, con afeitadas muy prolijas. En resumen: un excelente producto para mi.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

24/06/2019

Chile

Chile

Muy suave

Años que no tenía una afeitadora que no irritara la piel, muy contento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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