Descontinuado
Afeitado al ras
Cuchillas Dual SteelPrecision
Sensor de protección de presión
Cabezales flexibles 360-D
Garantía de hasta 5 años******
Nuestra exclusiva tecnología giratoria Lift & Cut atrapa el vello suavemente de la raíz antes de cortarlo de manera precisa al ras de la piel (hasta 0,00 mm de la piel) sin que las cuchillas toquen la piel.
Las afeitadoras giratorias Philips están diseñadas de manera específica para adaptarse al crecimiento natural del vello y lo capturan completamente en cualquier dirección, gracias a las cuchillas giratorias de 360 grados. Con hasta 150 000 cortes por minuto, las cuchillas Dual SteelPrecision cortan más vello por pasada**.
El uso de la presión correcta es clave para la cercanía con la piel y la protección de esta. Los sensores avanzados de la afeitadora detectan la presión que aplica y la innovadora señal de luz muestra cuando presiona demasiado o muy poco. Esto le permite obtener un afeitado totalmente personalizado.
4.5
de 5
119
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Angelo Ferr
21/05/2026
Chile
La mejor
La mejor que he tenido hasta el momento. El apartado de limpieza es genial, la aplicación enseña a usarla, que mejor.
Ventajas
La mejor
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9985/50 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Date of Use 2026-05-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9985/50 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Date of Use 2026-05-20
Pato Patricio
18/04/2026
Chile
Comprador verificado
Una maravilla
Muy satisfecho con mi máquina, excelente calidad. La recomiendo
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Canadin2025
22/12/2025
Chile
Comprador verificado
Excelente producto
He tenido muchas maquinas de afeitar electricas, todas con resultados ineficientes, esta es lejos la mejor que he tenido.
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
frente a la anterior Philips serie 9000
En comparación con la afeitadora Philips serie 3000, en una barba de 3 días
En comparación con el material sin revestimiento
De acuerdo con los usuarios de la serie S7000 de Philips y la aplicación Philips Shaving en el 2019
Tras comparar residuos de afeitado después de utilizar líquido limpiador o agua en el cartucho
Garantía de 2 años + extensión de 3 años al registrarse en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.