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  • Afeitado perfecto*, bienestar para la piel personalizado
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Descontinuado

Shaver series 9000Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

S9985/50

4.5
| (119) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
Afeitado perfecto*, bienestar para la piel personalizado
Descubra la afeitadora más inteligente del mundo con inteligencia artificial: afeitadora Philips serie 9000. Corta al ras de la piel con el sistema de afeitado Lift & Cut, mientras que la tecnología SkinIQ proporciona información sobre la presión en tiempo real para proteger su piel.
Ver todos los beneficios

Para un afeitado al ras superior, incluso en una barba de 5 días

Afeitado perfecto*, bienestar para la piel personalizado

  • Afeitado al ras

  • Cuchillas Dual SteelPrecision

  • Sensor de protección de presión

  • Cabezales flexibles 360-D

  • Garantía de hasta 5 años******

Afeitada al ras con el sistema de afeitado Lift & Cut

Afeitada al ras con el sistema de afeitado Lift & Cut

Nuestra exclusiva tecnología giratoria Lift & Cut atrapa el vello suavemente de la raíz antes de cortarlo de manera precisa al ras de la piel (hasta 0,00 mm de la piel) sin que las cuchillas toquen la piel.

Corta el vello en todas las direcciones con las cuchillas giratorias de 360 grados

Corta el vello en todas las direcciones con las cuchillas giratorias de 360 grados

Las afeitadoras giratorias Philips están diseñadas de manera específica para adaptarse al crecimiento natural del vello y lo capturan completamente en cualquier dirección, gracias a las cuchillas giratorias de 360 grados. Con hasta 150 000 cortes por minuto, las cuchillas Dual SteelPrecision cortan más vello por pasada**.

Siempre la presión óptima gracias al sensor de protección de presión

Siempre la presión óptima gracias al sensor de protección de presión

El uso de la presión correcta es clave para la cercanía con la piel y la protección de esta. Los sensores avanzados de la afeitadora detectan la presión que aplica y la innovadora señal de luz muestra cuando presiona demasiado o muy poco. Esto le permite obtener un afeitado totalmente personalizado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

119

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

21/05/2026

Chile

Chile

La mejor

La mejor que he tenido hasta el momento. El apartado de limpieza es genial, la aplicación enseña a usarla, que mejor.

Ventajas

La mejor

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9985/50 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

Date of Use 2026-05-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9985/50 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

Date of Use 2026-05-20

18/04/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

Una maravilla

Muy satisfecho con mi máquina, excelente calidad. La recomiendo

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

22/12/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelente producto

He tenido muchas maquinas de afeitar electricas, todas con resultados ineficientes, esta es lejos la mejor que he tenido.

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

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Avisos legales

  1. frente a la anterior Philips serie 9000

  2. En comparación con la afeitadora Philips serie 3000, en una barba de 3 días

  3. En comparación con el material sin revestimiento

  4. De acuerdo con los usuarios de la serie S7000 de Philips y la aplicación Philips Shaving en el 2019

  5. Tras comparar residuos de afeitado después de utilizar líquido limpiador o agua en el cartucho

  6. Garantía de 2 años + extensión de 3 años al registrarse en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.