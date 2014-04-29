Descontinuado
Evita el crecimiento del vello
El sistema Philips Lumea IPL te ayuda a evitar el crecimiento del vello corporal. Las suaves pulsaciones de luz aplicadas de forma regular mantienen tu piel suave como la seda todos los días.
5 años de garantía
Solo para uso corporal
15 minutos para las 2 medias piernas
Vida útil <gt/>100.000 pulsos de luz
Diseño inalámbrico
El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para evitar su crecimiento y eliminarlo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, tu piel se mantendrá suave todos los días.
Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo dos tratamientos cada dos semanas, con unos resultados sin vello óptimos tras cuatro o cinco tratamientos bisemanales. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cada cuatro o seis semanas. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal.
Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y efectiva. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años realizamos una extensa investigación sobre los consumidores con más de 1.500 voluntarios.
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Premios
3.8
de 5
93
Opiniones
81%
ha recomendado este producto
Suave
29/04/2014
España
Es sencillamente perfecto.
Cuando me lo regalaron tuvo un problema en la carga de la batería. El 902 y el Servicio Técnico Philips de mi ciudad me atendieron maravillosamente, dado el disgusto. Desde entonces (lo compramos hace años, cuando salió al mercado) sigue funcionando con la máxima eficacia. Además, elimina el vello de forma definitiva, salvo alguno que vuelve a salir y para eso está este estupendo aparato.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea SC2001/01 Sistema de eliminación de vello IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea SC2001/01 Sistema de eliminación de vello IPL
noepao
29/12/2013
España
lo recomiendo totalmente a quien sufra de vello encarnado!
La lumea fue una de las mejores inversiones de mi vida. Tenía desde la adolescencia el gran problema de los vellos encarnados en la zona de cavado, que se infectaban y me hacían sentir incómoda al momento de usar una mini bikini o en la intimidad. Cientos de tratamientos con dermatólogos nunca me lo solucionaron. Me terminaron recomendando depilación definitiva pero era muy caro el tratamiento completo ya que nada me aseguraba cuántas sesiones iba a necesitar (por mi color y tipo de pelo suponían que más de lo normal). Con la lumea que me compré exactamente hace 2 años este problema desapareció totalmente!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea SC2001/00 IPL hair removal system
Sí, recomiendo este producto
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jenlop
18/12/2013
España
Cumple su objetivo
Fácil de usar, cumple con la depilación prolongada que promete y va debilitando el vello.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea SC2001/01 Sistema de eliminación de vello IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea SC2001/01 Sistema de eliminación de vello IPL