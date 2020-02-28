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Asistencia técnica
SC2001/01
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¿Pueden presentarse efectos secundarios al utilizar Philips Lumea?
¿Por qué necesito sustituir la lámpara del sistema Philips Lumea?
¿En qué se diferencia Philips Lumea de un tratamiento de eliminación del vello profesional?
¿Puedo utilizar Philips Lumea en el baño o en la ducha?
¿Es doloroso el tratamiento de eliminación del vello con Philips Lumea?
¿Puedo usar Lumea durante el embarazo o la lactancia?
¿Con qué edad puedo utilizar Philips Lumea?
¿El uso de luz pulsada intensa tiene algún efecto a largo plazo?
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