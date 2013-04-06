Descontinuado
SCD600/00
Mantenga una conexión segura con su bebé en todo momento con la tecnología de video digital fácil de usar
Visión nocturna infrarroja para ver a su bebé siempre
La unidad para padres recargable le permite moverse por la casa sin descuidar a su bebé.
3.8
de 5
12
Opiniones
Marta24
06/04/2013
España
Lo mejor que han inventado
Es de las mejores cosas que compre para mis bebés. Lo utilizo muchísimo y gracias a él estoy tranquila de ver a mis niños durmiendo plácidamente. Lo aconsejo con toda seguridad y garantía.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
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jacobcn
19/08/2012
España
Perfecto para vigilar a tu bebe
Un producto estupendo para controlar y estar tranquilo de que tu bebe está bien. Con la imagen no hace falta moverse y hasta los abuelos lo saben manejar. Las canciones un acierto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
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Txemix
31/05/2012
España
Genial
A mi me encanta, nos lo regalaron para la peque hace más de un año y nos ha ido genial. Si comprara otro sería el mismo. Servicio técnico inmejorable, rápidos, atención genial.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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