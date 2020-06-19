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Descontinuado

Philips AventSet de diseño de regalo

SCD628/01

5

| (18) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Fácil de combinar con la lactancia materna

El conjunto de regalo Elefante para niñas es el regalo perfecto para las mamás y sus bebés. Un conjunto útil que incluye una botella Natural, dos chupetes y una pinza para chupete.

Ver todos los beneficios

Conjunto de botella, chupete y pinza para chupete

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 Natural

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

18

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

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1

19/06/2020

Chile

Chile

Muy util e higiénico

La compre para mi bebé y aparte de ser anti cólico es muy higienica ya que al ser de boca ancha me permite lavarla muy bien, junto con el lindo diseño que apesar del tiempo no se sale ❤️

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de diseño de regalo

Fecha de uso 2019-05-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de diseño de regalo

Fecha de uso 2019-05-19

17/06/2020

Chile

Chile

Excelente producto

En mi familia conocímls los productos con mi primera sobrina, desde ahí los hemos ocupado sumpre, excelente calidad, durabilidad, resistente, cómodos, entre otros... Y ahora que yo seré mamá no dudo en seguir usándolos

Ventajas

Excelentes productos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de diseño de regalo

Fecha de uso 2018-06-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de diseño de regalo

Fecha de uso 2018-06-17

05/03/2020

Chile

Chile

El mejor compañero

Un gran compañero Phillip avent Me acompaña desde el día 1 de ser mamá Mi experiencia con sus productos son buenísimas El Extractor de leche que fue de gran ayuda para mi con mi primera hija Con mis otros dos pequeños Funcionan de maravilla sus mamaderas Le decimos chaito a los cólicos Tienen perfecto acople, diseños bellos Su vaporera para las ricas primeras comidas que se devoran mis bebés Los chupetes tranquilizador para los largos viajes , para darle tranquilidad cuando Mamita está ocupada O Para tomar una siesta Simplemente complicidad con mis bebés chupetones Es que soy fiel a sus productos Phillip avent como ustedes son fieles conmigo con la Buena calidad ,durabilidad Es que nuestro niños se merecen lo mejor cumplen con creces las expectativas Así que feliz participando

Ventajas

Siii

Contras

Nada son lo máximo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de diseño de regalo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de diseño de regalo

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