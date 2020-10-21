Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Sets de regalos para bebés
Todas las series
Philips Avent Set de diseño de regalo
Descontinuado
Asistencia técnica
SCD628/01
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Pasaporte ecológico - English (US)
Todas (3)
¿El vigilabebés funciona si se corta la corriente?
¿De qué material está hecho el biberón Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.