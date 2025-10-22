ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
  • Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida

Descontinuado

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/02

4.8
| (68) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida
Tranquilidad y relajación desde el primer día. El chupete Philips Avent Ultra Start está diseñado para adaptarse a la boca pequeña de su recién nacido y se puede usar de forma segura hasta que cumpla los seis meses de edad. No importa quién esté cuidando al bebé, ¡la comodidad y el alivio están cerca!
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Pequeña y ligera para un ajuste perfecto

Relajación para los recién nacidos desde su primer día de vida

  • Diseñado para recién nacidos

  • Anatómico y libre de BPA

  • Paquete de 2

  • 0-2 m

Chupete ligero para recién nacidos, seguro de usar hasta los 6 meses

Chupete ligero para recién nacidos, seguro de usar hasta los 6 meses

Nuestro chupete para recién nacidos está especialmente diseñado para adaptarse a bocas y caras pequeñas. Su diseño ligero y sin anillos lo hace ideal para su uso como chupete inicial, y es adecuado para bebés de hasta 6 meses de edad. La forma y el tamaño de la tetina ayudan a su bebé a realizar una transición fácil a nuestras gamas de chupetes ultra air y ultra soft de Philips Avent, de modo que siempre se satisfagan sus necesidades naturales de succión.

Aceptación de la tetina al 98%*

Aceptación de la tetina al 98%*

Les preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra de Philips Avent.

Ideal para un desarrollo bucal saludable

Ideal para un desarrollo bucal saludable

Nuestras tetinas de silicona suave simétricas y anatómicas están diseñadas para un desarrollo bucal natural.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

68

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

2
1

22/10/2025

España

España

El producto me ha encantado

Lo recomiendo por su diseño simétrico y su tetina de silicona suave, que se adapta bien a la boca del bebé. Es fácil de limpiar y esterilizar, lo que garantiza una buena higiene. Este chupete ayuda a calmar a los bebés y su diseño ergonómico evita molestias en la piel sensible.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

22/10/2025

España

España

Magníficos chupetes para el inicio

Los chupetes "ultra smart nighttime de 0-2m" vienen en una caja con precinto de seguridad. Dando ese plus de tranquilidad de saber que nadie los ha tocado antes de su compra. Respecto al propio embalaje, sirve como trasportín para llevar los chupetes pero también es un esterilizador para microondas. El propio recipiente indica la cantidad de 0.25 ml/0.9 Oz (también marcado con una rayita por si no tienes medidor), 3 minutos a 750-1000 W de potencia y tienes que dejarlo reposar 5 minutos. Esto es una maravilla, ya que si no estas en casa puedes esterilizarlo sin miedo. Al tener la fluorescencia, ayuda mucho a la búsqueda nocturna en la cuna. Una pega que no me ha gustado, pero tampoco es imprescindible, es que no tiene el asa típica de algunos chupetes para su mejor agarre y poder engancharlo a la ropa. Tanto la tetina ergonómica y pequeñita, se ajusta perfectamente a un recién nacido.

Ventajas

Su adaptación a la boca del bebe

Contras

No tener asa para un mejor agarre

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

21/10/2025

España

España

Buen producto

Lo recomiendo ya que para la noche se ve perfecto si lo pierde

Ventajas

El agarre y el brillo en la oscuridad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98% de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso