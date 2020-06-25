Permite que la piel de su bebé respire
6 a 18 meses
Anatómicos y sin BPA
Paquete de 1
Los orificios de aire extra grandes ventilan suavemente la piel del bebé y la mantienen suave y seca.
La colección ultra air siempre está a la moda. Sus diseños brillantes y coloridos le permiten a usted y a su bebé divertirse probando los estilos más recientes.
El chupete ultra air está diseñado para que se sienta ligero y cómodo, incluida su tetina sedosa.
4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Milisent
25/06/2020
Chile
Suave y ergonómico
es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.
Ventajas
Ergonómico
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Catcam
25/06/2020
Chile
Muy bueno
Es liviano y lo aceptan muy bien los bebes, lo súper recomiendo
Ventajas
El largo de la tetina y su peso
Contras
Que no trae tapa o estuche individual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF244/22 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF244/22 Chupete Ultra Air
Camilin
22/06/2020
Chile
No genera confusión pezón/chupón
Estaba un poco reacia al utilizar chupete con mi bebe de 1 mes ya que doy pecho y tenia miedo que se generara confusión (chupete y el pezón) que es muy común en bebes tan pequeños. Para mi grata sorpresa no fue así! el chupete es super suave, anatomico y no deja marcas, ademas no interfirió en nada con mi lactancia. Cuando mi hijo quiere dormirse en el pecho, le ponemos el chupete y logra tener un sueño tranquilo y reparador. también le ha ayudado a sobrellevar los cólicos dándole consuelo. Nos a ayudado muchísimo lo recomiendo totalmente!
Ventajas
cómodo, ergonómico y accesible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para chupete ultra air SCF458/12 chupete ultra air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para chupete ultra air SCF458/12 chupete ultra air
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Las pruebas de consumidores de EE. UU. de 2016-2017 muestran una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98 % que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft de 0 a 6 meses y de 6 a 18 meses.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso
Marca global de chupetes número 1