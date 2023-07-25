Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
Bandeja recolectora extraíble
Diseño abierto que permite que el aire fluya libremente y el agua se evapore con facilidad para lograr un secado óptimo.
Bandeja de goteo desmontable para una fácil eliminación del agua y, por lo tanto, un secado limpio
Puede sostener todos los productos para alimentar a su bebé todos los días: 8 biberones, extractor de leche y chupetes. Se adapta a todos los tamaños de biberones (hasta 330 ml)
4.7
de 5
29
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
darocham
25/07/2023
España
Parte de la promoción
Rejilla de secado
Este es excepcional debido a su capacidad para guardar múltiples biberones, tapas, tetinas, chupetes, y otros accesorios esenciales para el cuidado del bebé. Su diseño brinda una separación óptima entre los elementos almacenados. Además, destaca por su ingeniosa base que asegura una adecuada ventilación, evitando que se acumule humedad en el interior. Lo que nos sorprende gratamente es lo sencillo que resulta mantenerlo limpio; basta con pasar un paño para dejarlo impecable. Asimismo, los objetos colgados en él se secan de manera efectiva. Su tamaño compacto también nos ha agradado, ya que no ocupa mucho espacio y, lo que es más, su diseño estético lo hace agradable a la vista. Sin duda, ha sido una elección acertada que nos ha brindado gran ayuda en esos momentos de agotamiento mientras cuidamos al pequeño. Por todas estas razones, no dudamos en recomendarlo
Ventajas
Diseño y capacidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF149/00 Rejilla de secado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF149/00 Rejilla de secado
Wardo
20/07/2023
España
Parte de la promoción
Escurridor de Biberones perfecto
Sin duda un escurridor de biberones que merece la pena. En un principio parece grande, pero es muy cómodo si tienes más de 4 recipientes o biberones. Al tener los soportes que no llegan hasta la rejilla inferior, puedes dejar diferentes piezas secando sin problema. Además la rejilla queda volada sobre la bandeja donde se recoge el agua por lo que puedes apoyar tapas y demás cosas sin preocupaciones. La compra está más que recomendada.
Ventajas
Rejilla alta, soportes a diferentes alturas
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF149/00 Rejilla de secado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF149/00 Rejilla de secado
Aljosaca
16/07/2023
España
Parte de la promoción
Súper Práctica Rejilla
La Rejilla de Secado de Biberones Philips de Avent es genial, es súper práctica, compacta, no quita mucho espacio en la encimera y te permite tenerla al lado del fregadero, el diseño te permite que sea ordenado, te permite no solo colocar los biberones y las chupas sino otros utensilios de comer del bebé y que se sequen de manera higiénica sin entrar en contacto con otras superficies, y al tener la bandeja de soporte escurridora hace que sea super practico y no se corra el agua por todos lados es un producto super práctico al 100%
Ventajas
Totalmente recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF149/00 Rejilla de secado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF149/00 Rejilla de secado