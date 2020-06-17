Permite el contacto con la piel
Protección contra las irritaciones
Mediano (21 mm)
2 piezas
La forma de mariposa ultradelgada de los protectores de pezones se diseñó para permitir el contacto del bebé con su piel. Gracias a su forma de mariposa, tanto la nariz como la barbilla del bebé quedan en contacto con su pecho, así el bebé puede oler el aroma de su madre y tocar su piel. Solo coloque el protector sobre el centro del pezón para asegurarse de que su bebé pueda agarrarse correctamente de toda la areola. Disfrute del vínculo con su pequeño mientras protege sus pezones.
Diseñamos los protectores de pezones para ayudar a los bebés con dificultades para sujetarse y para ayudarla a usted a amamantar durante más tiempo*. Para las madres que tienen pezones planos e invertidos y para los bebés con una técnica de succión débil o anomalías orales, el protector de pezones puede proporcionar una tetina diseñada para la sujeción a fin de mantener una posición voluminosa durante las pausas de lactancia del bebé.
Los protectores de pezones están diseñados para proporcionar comodidad y una alimentación más delicada cuando la madre tenga los pezones irritados, agrietados o adoloridos. Ayudan a reducir el roce o estiramiento de los pezones durante el amamantamiento para que pueda alimentar al bebé con su mejor leche y de manera cómoda.
4.8
de 5
68
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
17/06/2020
Chile
Demasiado buena !!!!
Mi esposo me regaló estas pezoneras ya que Las primeras semanas de dar pecho sufrí demasiado. Te ayuda a cicatrizar los pezones cuando tienes heridas y sin dejar de dar pecho a mi bebé!!! Me ayudo demasiado. Recomendada 100%. Las tengo guardadas para cuando le salgan los dientes a mi hija!!! Jaja
Ventajas
Todo bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones
Momsa
02/03/2024
Colombia
Me salvaron
En mi caso funcionaron perfecto, mi bebé se estresaba porque no podía agarrar bien pues mi pezon es muy pequeño, es de práctica, pero desde el primer uso mi bebé pasó de hacer 5 min a 30 min de agarre. Evita tantos gases porque ya la succión es seguida. A veces si no lo colocas bien se puede levantar las esquinas, todo es práctica. Lo súper recomiendo.
Ventajas
El material, evita el dolor extremo, otorga agarre perfecto
Contras
A veces se levanta un poco si no sabes colocarlo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/03 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/03 Protector de pezones
Milee
22/06/2025
Argentina
Parte de la promoción
Recomiendo mucho a todas las mamás que recién empiezan a dar pecho
Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones
Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
en caso de pezones planos o invertidos, irritados, sensibles, agrietados o adoloridos, y algunos bebés con dificultades para sujetarse
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
En esta sección, se incluyen opiniones del consumidor acerca del producto. Philips se desvincula del contenido que ingresaron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluya en el presente documento no se considera como información oficial de Philips.