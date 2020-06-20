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Descontinuado

Philips AventProtector de pezones

SCF156/01

4.5
| (23) Opiniones | 91% ha recomendado este producto

1 premio

Prolongue el período de lactancia
El protector de pezones SCF156/00 de Philips Avent se fabricó con silicona ultrafina, suave, inodora e insípida que protege los pezones doloridos o con grietas durante la lactancia.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Cuidado de las mamas, protege los pezones doloridos

Prolongue el período de lactancia

  • Mediano (21 mm)

  • 2 piezas

Protegen los pezones doloridos durante la lactancia

Los protectores de pezones Philips Avent están diseñados solo para los pezones sensibles o agrietados y deben utilizarse por recomendación de un profesional de la salud.

De sujeción fácil para su bebé

Su bebé puede sostenerse fácilmente a través de la protección y crear un sello.

Hecho de silicona ultrafina, libre de olor y sabor

Los protectores de pezones Philips Avent están hechos con silicona ultrafina, libre de olor y sabor.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

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4.5

de 5

23

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

3

20/06/2020

Chile

Chile

Pezoneras salvadoras

Son demasiado buenas para proteger nuestros pezones que sufren tanto, especialmente los primeros días.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

18/06/2020

Chile

Chile

Pezoneras

Maravilloso producto mis pezones estaban muy dañados y me dolían mucho y con las pezoneras el dolor disminuyó casi un 90% lo recomiendo a todas las marmitas que están en proceso de lactancia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

13/06/2020

Chile

Chile

La mejor pezonera

Definitivamente recomiendo este producto, ha sido de gran ayuda en el proceso de lactancia. Probé otras marcas e igual me generaba mucho dolor y a mi bebé no le gustaban. Cuando me regalaron las de avent fue maravilloso, nunca más tuve dolor y mi bebé se pudo acoplar sin problemas.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En esta sección, se incluyen opiniones del consumidor acerca del producto. Philips se desvincula del contenido que ingresaron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluya en el presente documento no se considera como información oficial de Philips.