Descontinuado
Mediano (21 mm)
2 piezas
Los protectores de pezones Philips Avent están diseñados solo para los pezones sensibles o agrietados y deben utilizarse por recomendación de un profesional de la salud.
Su bebé puede sostenerse fácilmente a través de la protección y crear un sello.
Los protectores de pezones Philips Avent están hechos con silicona ultrafina, libre de olor y sabor.
Premios
4.5
de 5
23
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Pau !
20/06/2020
Chile
Pezoneras salvadoras
Son demasiado buenas para proteger nuestros pezones que sufren tanto, especialmente los primeros días.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Alev2019
18/06/2020
Chile
Pezoneras
Maravilloso producto mis pezones estaban muy dañados y me dolían mucho y con las pezoneras el dolor disminuyó casi un 90% lo recomiendo a todas las marmitas que están en proceso de lactancia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Pkarina
13/06/2020
Chile
La mejor pezonera
Definitivamente recomiendo este producto, ha sido de gran ayuda en el proceso de lactancia. Probé otras marcas e igual me generaba mucho dolor y a mi bebé no le gustaban. Cuando me regalaron las de avent fue maravilloso, nunca más tuve dolor y mi bebé se pudo acoplar sin problemas.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En esta sección, se incluyen opiniones del consumidor acerca del producto. Philips se desvincula del contenido que ingresaron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluya en el presente documento no se considera como información oficial de Philips.