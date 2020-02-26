Descontinuado
Calma con la comodidad del aire
0-6 m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
La piel necesita respirar, especialmente la del bebé. Nuestro protector tiene 6 orificios de ventilación para una circulación de aire adicional, diseñados a fin de reducir la irritación cutánea.
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
4.5
de 5
29
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Daninenis
26/02/2020
Chile
Chupetes amados
Amamos estos chupetes nada mejor cuando hay que calmar al bebe sobre todo en el auto
Ventajas
Siii
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/01 Chupetes Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/01 Chupetes Freeflow
mibebeyyo
20/11/2016
España
chupetes con ventilación
Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Danielaela
17/11/2016
España
Precioso
Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012
Fabricante del año 2014