Descontinuado
Con mango que brilla en la oscuridad
6-18m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Sabemos que es importante que su pequeño se vuelva a dormir. Nuestro brillo único en el mango oscuro lo ayuda a encontrar este chupete sin tener que encender las luces.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*
4.2
de 5
5
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
Marta1006
16/10/2017
Chile
Los preferidos
[Employee of philipsglobal] Mi enano ya tiene 16 meses, y recién al año empezó a usar chupetes. Le hemos comprado varios, y al resto los tira y solo se queda con estos... tal es así que los tiene repetidos, porque no hemos encontrado del mismo tamaño y modelo, pero con diferentes motivos para poder identificarlos (porque él anda por todos lados y los va dejando en cualquier parte).
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/22 Chupete nocturno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/22 Chupete nocturno
Carlotaandmami
01/04/2017
España
Muy original lque la anilla brille en la oscuridad
Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/24 Chupete nocturno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/24 Chupete nocturno
LauraPaan
11/12/2013
España
El mejor
Me costó mucho que mi hija quisiera chupete, intente con varias marcas y formas y no habia manera hasta que probe con los de esta marca y por fin!!! Mi pequeñaja me empezo a dar un poco de descanso por la noche, lo aceptó a la primera y, cuando durmiendo se le cae y se despierta no me hace falta encender la luz y andar buscandolo por la cuna, se ve perfectamente en la oscuridad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/22 Chupete nocturno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/22 Chupete nocturno
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Exponga a la luz los mangos que brillan en la oscuridad antes de usar.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento
Fabricante del año 2014