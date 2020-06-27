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  • Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
  • Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
  • Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
  • Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé

Descontinuado

Philips AventChupete Classic

SCF182/13

4.4
| (34) Opiniones | 91% ha recomendado este producto
Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
Calme a su pequeño durante todo el día con el chupete Philips Avent Classic. Está disponible en una variedad de colores, y la tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal de su bebé.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Chupete con coloridos diseños de animales

Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé

  • Para una comodidad esencial

  • 0-6 m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 5

34

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

3

27/06/2020

Chile

Chile

Muy buen producto

Una ayuda y un gran amigo al momento de calmar a nuestros bebés.

Ventajas

Muy practico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF170/18 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF170/18 Chupete Classic

15/06/2020

Chile

Chile

Buenísima calidad

Usamos desde el día 1 hasta los 6m, pasadito que fue cuando cambiamos a la versión 6-18m (la transición fue instantánea, por lo demás. No tuvimos ningún inconveniente). Lo utilizaba todo el día, en las siestas y en la noche. Estando despierta también. Si no estaba tomando leche, estaba con su chupete. Jamás se agrietó ni se rompió. Perdimos uno pero por suerte venían dos jeje y nunca tuvo problemas en intercambiar sus chupetes. Comenzó con dentición y mordía todo, aún así jamás les pasó nada.

Ventajas

Calidad buenísima.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic

27/02/2020

Chile

Chile

Producto maravilloso

Elegí esta calificación, dado que me ayudó un montón con mi angelito Martín, mi bebé nació asfixiado en el parto, luego de 41 semanas de espera y una cesárea de urgencias por pérdida del bienestar fetal, luego de aprox. 5 horas pude conocer a mi bebé, pero de inmediato se lo llevaron a neonatología donde pasó sus 23 días de vida, en donde por su estado delicado de salud lloraba mucho y su único calmante era el chupete avent! No pude sacar una foto en neonatología pero hoy lo tengo guardado como uno de los tesoros más presiados en mi vida, el recuerdo de mi hijo Martín. Hoy con 25 semanas de embarazo a la espera de mi bebé arcoiris, ya tengo listas sus mamaderas y chupetes avent! También las bolsitas para guardar la leche dado que tendré que seguir estudiando y estoy segura que los productos me ayudarán a tener una lactancia materna exclusiva con mi Santi! Espero ganar!!!

Ventajas

Recomendado!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Fabricante del año 2014

  4. Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012

  5. Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento