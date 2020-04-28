Descontinuado
Diseño de silicona de una pieza
3-18 meses
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Los chupetes Soothie se distribuyen en hospitales de EE. UU. y cuentan con la confianza de profesionales de la salud a la hora de calmar a bebés recién nacidos*.
El chupete Soothie Shapes es un poco diferente del resto de nuestros chupetes. Su forma única le permite colocar el dedo en la tetina para ayudar a su bebé a succionar y, así, crear lazos con él.
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que se adapta al paladar, los dientes y las encías de su bebé a medida que crece.
5.0
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
28/04/2020
Chile
Excelentes productos
Amamos esta marca de hace 7 años atrás cuando las usé con mi hijo mayor y sigo usándolas ahora !
Ventajas
Tiene la mejor tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/03 Chupete Soothie Shapes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/03 Chupete Soothie Shapes
Fraaan
26/02/2020
Chile
Excelente producto
Desde el primer dia de mi bebe en la clínica comenzamos a utilizarlos por recomendación de una amiga, comprobamos que son realmente maravillosos mi bebe lo agarro desde el primer segundo & hoy en dia sigue con el mismo modelo no le gusta ningún otro
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/04 Chupete Soothie Shapes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/04 Chupete Soothie Shapes
Carodurans
12/09/2019
Chile
El producto es excelente para RN en adelante
Me parece un producto de calidad y muy recomendado para otros bebés ya que es el único teté que mi bebé quiso tomar ya que es muy similar al pezon, en cuanto a textura y calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/04 Chupete Soothie Shapes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/04 Chupete Soothie Shapes
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
Este chupete tiene la misma forma de tetina y es del mismo material que el modelo estadounidense, pero la forma del disco es diferente.