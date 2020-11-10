Descontinuado
0-6 m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Permite extraer el chupete Philips Avent más fácilmente en cualquier momento
Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y con forma de gota Philips Avent garantizan un desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.
El bebé aceptará mejor la tetina de silicona Philips Avent, ya que no tiene sabor ni olor. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no es pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Ferman 1428
10/11/2020
España
IDEAL PARA TU BEBE
Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF196/18 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF196/18 Chupete Classic
No sujete el chupete cerca del cuello del bebé, pues existe riesgo de estrangulación.