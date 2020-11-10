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  • Anatómicos para máxima comodidad
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Descontinuado

Philips AventChupete Classic

SCF196/18

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Anatómicos para máxima comodidad
Las tetinas flexibles, simétricas y anatómicas de Philips Avent respetan el desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías del bebé. Además, todos los chupetes Philips Avent están fabricados con silicona y son inodoros e insípidos. Los colores pueden variar.
Ver todos los beneficios

Chupete con brillantes y coloridos diseños

Anatómicos para máxima comodidad

  • 0-6 m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Anillo de seguridad

Anillo de seguridad

Permite extraer el chupete Philips Avent más fácilmente en cualquier momento

Tetina flexible simétrica y anatómica

Tetina flexible simétrica y anatómica

Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y con forma de gota Philips Avent garantizan un desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.

Tetinas blandas de silicona

Tetinas blandas de silicona

El bebé aceptará mejor la tetina de silicona Philips Avent, ya que no tiene sabor ni olor. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no es pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

10/11/2020

España

España

IDEAL PARA TU BEBE

Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF196/18 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. No sujete el chupete cerca del cuello del bebé, pues existe riesgo de estrangulación.