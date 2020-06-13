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  • El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
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Descontinuado

Philips Aventchupete ultra soft

SCF226/20

4.8
| (129) Opiniones | 99% ha recomendado este producto

1 premio

El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
Cuide la piel sensible de su bebé con el chupete ultra soft Philips Avent. Su protector flexible y muy suave* se ajusta a las curvas de las mejillas, por lo que deja menos marcas e irrita menos la piel; así podrá calmar a su bebé de manera más cómoda.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Protector flexible para un ajuste cómodo

El chupete más suave para la piel sensible de su bebé

  • Súper suave y flexible

  • 0-6m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Protector suave y flexible para reducir las marcas en y la irritación en la piel

Protector suave y flexible para reducir las marcas en y la irritación en la piel

La piel sensible necesita cuidado adicional. Nuestra tecnología de protección permite que este chupete siga las curvas naturales del rostro del bebé para lograr un ajuste cómodo. Su bebé tendrá menos marcas e irritación en la piel.

Protector redondeado que ofrece más comodidad todos los días

Protector redondeado que ofrece más comodidad todos los días

Nuestro protector redondeado disminuye la presión y ofrece un efecto tranquilizante y cómodo, que es sutil para las mejillas de su bebé.

Adorado por bebés de todo el mundo*

Adorado por bebés de todo el mundo*

Cuando preguntamos a las madres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, el 98 %, en promedio, afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

129

Opiniones

99%

ha recomendado este producto

2

13/06/2020

Chile

Chile

Los únicos que aceptaba mi hija

Probé muchas marcas de chupones y estos fueron los únicos que aceptó mi hija hace 8 años atrás, los únicos que succionaba con ganas y buen agarre. Lo mejor en calidad. Con mi bebé que viene en camino ocuparé todos los productos philips avent, definitivamente son los mejores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF212/20 chupete ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF212/20 chupete ultra soft

12/06/2020

Chile

Chile

Maravillosos

Son super livianos y muy fáciles de limpiar, además vienen en su cajita para esterilización.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft

12/06/2020

Chile

Chile

Excelente chupete

Es súper suavecito y se adapta muy bien a las necesidades de mi bebe, siempre estuve reacia a chupete pero mi bebe le encanta solo acepta este chupete.

Ventajas

Muy suave y se adapta muy bien anatómicamente

Contras

A veces cuesta encontrarlo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Desarrollado en colaboración con madres y profesionales del área de la salud

  2. En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016-2017 se muestra una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98%, la cual utilizamos en nuestros chupetes ultra air y ultra soft

  3. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  4. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  5. Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento

  6. El 85 % de las madres encuestadas consideró que este chupete era más suave que ocho modelos similares de otras marcas líderes; estudio independiente realizado en EE. UU., febrero de 2017.