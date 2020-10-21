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Vasos entrenadores para niños pequeños
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Philips Avent Boquillas blandas
Descontinuado
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SCF252
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo esterilizar mis productos de Philips Avent?
¿Qué tetina o boquilla es compatible con los vasos?
¿Puedo utilizar el vaso con bebidas calientes, con gas o cremosas?
¿Se puede lavar el producto en el lavavajillas?
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