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  • Esteriliza 6 mamaderas en 8 minutos
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Descontinuado

Philips Avent ExpressEsterilizador a vapor eléctrico

SCF274/26

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Esteriliza 6 mamaderas en 8 minutos
Rápido y fácil de usar
Ver todos los beneficios

Rápido y fácil de usar

Esteriliza 6 mamaderas en 8 minutos

  • 220-240V

Esterilización eficaz

Esterilización eficaz

Está comprobado que en los hospitales la esterilización a vapor es la forma más eficaz para combatir los gérmenes. Es por eso que este sistema le permite eliminar todas las bacterias nocivas y proteger a su bebé.

Rápido y fácil de usar

Rápido y fácil de usar

Sólo tiene que agregar agua y encenderlo, y el contenido quedará esterilizado y listo para usar en aproximadamente 8 minutos.

Gran capacidad

Gran capacidad

Pueden colocarse hasta seis mamaderas Avent de 260 ml o dos extractores Philips Avent y sus accesorios.

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5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

25/03/2012

España

España

Cojonudo

La única pega, que no se venden los sobres de ácido cítrico para la limpieza de la máquina, en sustitución vinagre.

Esta reseña se realizó para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer

Esta reseña se realizó para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer

12/07/2015

Argentina

Argentina

EXCELENTE PRODUCTO!!!

DESDE EL AÑO 2008 USO EL ESTERILIZADOR Y ESTA IMPECABLE. ACTUALMENTE LO USO CON MI SEGUNDA HIJA. COMO NUEVO.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Express SCF274/16 Electric Steam Sterilizer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Express SCF274/16 Electric Steam Sterilizer

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