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Descontinuado

Philips AventExtractor de leche individual

SCF292/13

4.7
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Diseñado para más comodidad
Nuestros exclusivos extractores portátiles sin BPA tienen una memoria electrónica que le permite mantener el control, porque registra e imita su ritmo de extracción personal.
Ver todos los beneficios

Inspirado en la naturaleza

Diseñado para más comodidad

  • Set portátil

Con estuche de viaje térmico y packs fríos

Con estuche de viaje térmico y packs fríos

Incluye todo lo necesario para extraer y almacenar su leche de la forma más adecuada cuando está fuera de su casa.

Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

Las exclusivas almohadillas masajeadoras del extractor Philips Avent se flexionan hacia adentro y hacia afuera para imitar la succión del bebé y estimular el rápido descenso natural de la leche materna.

La succión suave imita el ritmo de succión continuo del bebé

La succión suave imita el ritmo de succión del bebé para obtener un flujo de leche continuo con menos esfuerzo.

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4.7

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

15/05/2012

España

España

ES MUY COMPLETO

ES MUY COMPLETO.LO MEJOR ES LA COMPATIBILIDAD CON TODOS LOS ACCESORIOS. Y SURGE ALG'UN PROBLEMA, EL SERVICIO TECNICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA TE INFORMAN Y TE SOLUCIONAN CUALQUIER PROBLEMA.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF292/13 Extractor de leche individual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF292/13 Extractor de leche individual

08/09/2013

Argentina

Argentina

optimo

fue de muy grande utilidad...facil manejo y comodidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF292/13 Single electronic breast pump

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF292/13 Single electronic breast pump

15/05/2012

España

España

Un producto muy adecuado a las necesidades de la madre

Cuando necesité comprar un extractor de leche leí muchos bogs i foros y finalmente me decidí por Philips Avent por su relación calidad precio, la verdad es que estoy muy contenta con el producto además de con la atención al cliente. Hace más de un año que lo uso y estoy muy contenta, lo único es que a veces se para solo y tengo que revisar el conector que falla un poco.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF292/01 Extractor de leche individual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF292/01 Extractor de leche individual

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