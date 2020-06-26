Descontinuado
Set portátil
La suave succión al vacío del extractor de leche materna Philips Avent imita la acción de succión natural del bebé y logra obtener más leche que un extractor eléctrico doble de un hospital*
La exclusiva almohadilla con sistema masajeador activo ayuda a estimular el descenso natural del flujo de leche
Simplifique su vida con la extracción directa en cualquiera de nuestra amplia gama de biberones y recipientes de almacenamiento de Philips Avent para el refrigerador o el congelador
4.4
de 5
26
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Nengita1
26/06/2020
Chile
Extractor avent
Excelente extractor llevo muy poco tiempo usándolo asi q aún estoy aprendiendo pero hasta ahora he podido empezar con mi banco de leche de apoco. Excelente producto avent y fácil de usar
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/13 Manual breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/13 Manual breast pump
Mamalula
21/06/2020
Chile
Cómodo
No pensé que fuera tan cómodo, por ser una opción manual, pero es increíble ño que ayudó a prolongar la lactancia. Ademas cuando necesité un repuesto no me costó nada conseguirlo Super recomendado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/13 Manual breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/13 Manual breast pump
anditamosa
26/11/2014
Chile
Es un excelente producto.
Lo compramos recien hace unos dias y es maravilloso; ya no me duele amamantar, tampoco se congestionan, muy facil de usar, limpiar transportable, mi hijo tomo sin problema de la mamadera; puedo sacarme la leche o alimentarlo directamente sin problema, de verdad muy buen producto, totalmente recomendable.
Esta reseña se realizó para SCF310/12 Manual breast pump
Esta reseña se realizó para SCF310/12 Manual breast pump
Está clínicamente comprobado que extrae leche más rápido que los extractores de leche dobles de los hospitales con una secuencia de bombeo de 20 minutos en madres que dieron a luz bebés prematuros.