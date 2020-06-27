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  • Más comodidad, más leche, fácil de transportar*
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Descontinuado

Philips AventExtractor de leche manual con tres recipientes

SCF330/13

4.8
| (28) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Más comodidad, más leche, fácil de transportar*
Siéntese cómodamente sin inclinarse hacia delante y deje que el suave cojín masajeador estimule delicadamente el flujo de leche. El extractor de leche manual Avent tiene pocos componentes, es fácil de armar, usar y limpiar. Es ligero y compacto para disfrutar una extracción sencilla en cualquier lugar.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Extractor de leche manual con cojín masajeador

Más comodidad, más leche, fácil de transportar*

  • Uso sencillo en los traslados

  • Extractor con suave cojín masajeador

  • Incluye tres recipientes

  • Tetina flujo extrablanda recién nacidos

Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

El extractor de leche tiene un diseño exclusivo que permite que la leche fluya directamente del pecho a la mamadera, incluso con la espalda recta. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante, para asegurarse de que toda la leche llegue a la mamadera. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, la leche fluirá con más facilidad.

Almohadilla masajeadora suave con tacto cálido

Almohadilla masajeadora suave con tacto cálido

Nuestra almohadilla masajeadora tiene una nueva textura aterciopelada suave que le entrega a su piel una sensación cálida para estimular de forma delicada y cómoda el flujo de leche. La almohadilla está diseñada para imitar suavemente la succión del bebé y ayudar a estimular la generación de leche.

Incluye 3 vasos versátiles de almacenamiento de leche

Incluye 3 vasos versátiles de almacenamiento de leche

Use el mismo vaso para extraer, guardar y entregar la leche materna a su bebé. Es ideal para el almacenamiento en el refrigerador o el congelador

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Opiniones

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4.8

de 5

28

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

27/06/2020

Chile

Chile

Muy bien producto

Excelente producto fundamental en la vida de una mamá trabajadora, fácil de limpiar, fácil de transportar.

Ventajas

Excelente producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con tres recipientes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con tres recipientes

19/05/2017

Chile

Chile

Maravilloso

Encantada con el extractor, los primeros días sufri de grietas en los pezones muy dolorosas y el extractor fue el mejor aliado, me ayudo a formar pezon y darles tiempo de q fueran sanando, sin dejar de proporcionarle leche materna a mi bebe.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con tres recipientes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con tres recipientes

09/03/2018

España

España

Me encanta

Buen diseño y facilidad de uso. Es muy practico cuando necesitas sacar leche para congelar ya que viene con sus tarritos y se adapta perfectamente a los biberones de la marca

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011