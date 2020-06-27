Descontinuado
Uso sencillo en los traslados
Extractor con suave cojín masajeador
Incluye tres recipientes
Tetina flujo extrablanda recién nacidos
El extractor de leche tiene un diseño exclusivo que permite que la leche fluya directamente del pecho a la mamadera, incluso con la espalda recta. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante, para asegurarse de que toda la leche llegue a la mamadera. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, la leche fluirá con más facilidad.
Nuestra almohadilla masajeadora tiene una nueva textura aterciopelada suave que le entrega a su piel una sensación cálida para estimular de forma delicada y cómoda el flujo de leche. La almohadilla está diseñada para imitar suavemente la succión del bebé y ayudar a estimular la generación de leche.
Use el mismo vaso para extraer, guardar y entregar la leche materna a su bebé. Es ideal para el almacenamiento en el refrigerador o el congelador
4.8
de 5
28
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Kotita
27/06/2020
Chile
Muy bien producto
Excelente producto fundamental en la vida de una mamá trabajadora, fácil de limpiar, fácil de transportar.
Ventajas
Excelente producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con tres recipientes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con tres recipientes
CASS87
19/05/2017
Chile
Maravilloso
Encantada con el extractor, los primeros días sufri de grietas en los pezones muy dolorosas y el extractor fue el mejor aliado, me ayudo a formar pezon y darles tiempo de q fueran sanando, sin dejar de proporcionarle leche materna a mi bebe.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con tres recipientes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con tres recipientes
Tx88
09/03/2018
España
Me encanta
Buen diseño y facilidad de uso. Es muy practico cuando necesitas sacar leche para congelar ya que viene con sus tarritos y se adapta perfectamente a los biberones de la marca
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011