ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*
  • Más comodidad, más leche*

Descontinuado

Philips AventExtractor de leche manual

SCF330/40

4.7
| (266) Opiniones | 97% ha recomendado este producto

1 premio

Más comodidad, más leche*
Cuando está cómoda y relajada, su leche fluye con más facilidad. Por eso creamos el extractor de leche más cómodo hasta ahora. Siéntese cómodamente, sin inclinarse hacia delante, y deje que nuestra suave almohadilla masajeadora estimule delicadamente el flujo de leche.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Comodidad clínicamente probada*

Más comodidad, más leche*

  • Comfort

  • Incluye una mamadera Natural de 125 ml

Posición relajante, gracias a su diseño especial

Posición relajante, gracias a su diseño especial

El sacaleches tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche circula directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Sentarse cómodamente y relajarse durante la extracción ayuda a que la leche circule con más facilidad.

La almohadilla masajeadora suave estimula suavemente la circulación de leche.

La almohadilla masajeadora suave estimula suavemente la circulación de leche.

Nuestra almohadilla masajeadora tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona una sensación cálida a la piel para estimular el flujo de leche de manera cómoda y suave. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé, con el fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.

Diseño ligero y compacto

Diseño ligero y compacto

El sacaleches es pequeño y ligero, por lo que permite guardarlo y transportarlo fácilmente, y hace que la extracción sea más discreta.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

266

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

03/08/2021

Chile

Chile

Genial

Lo compre porque necesitaba uno urgente, y lo amooooo!!! Práctico, fácil de usar, portales, se carga por lo cual lo puedo ocupar en cualquier momento y lugar. No duele. En verdad es 100% recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera

25/06/2020

Chile

Chile

Super útil

Excelente producto. Lo compré hace 3 años, aún lo tengo. Ahora espero mi segundo hijo y pienso utilizarlo nuevamente. Fácil de usar y muy cómodo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera

25/06/2020

Chile

Chile

Mi apoyo ideal

Súper cómodo y fácil de usar. Sirve para descongestionar y lo mejor es que la almohadilla es muy suave por lo que no te duele al extraer. He podido hacer mi banco de leche y uso la mamadera que viene incluida y que es excelente. Lo uso hasta acostada mientras amamanto a mi bebé.

Ventajas

Contras

No

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Comodidad clínicamente probada: algunas pruebas realizadas a 110 madres mostraron una preferencia significativa por Philips Avent frente a su competidor principal

  2. Más comodidad: un 73 % de 73 madres en período de amamantamiento del Reino Unido concuerdan en que este extractor de leche fue más cómodo que su extractor actual (marcas comerciales principales).

  3. Más leche: una investigación independiente demostró que podría existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite www.philips.com/AVENT

  4. Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con la mamadera y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011