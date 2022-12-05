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        Descontinuado

        Philips AventSCF355/07 Fast bottle warmer

        SCF355/07

        4.6
        | (19) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
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        Opiniones

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        ha recomendado este producto

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        05/12/2022

        Chile

        Chile

        El producto es excelente.

        El calentador de mamadera avent es super práctico y recomendable. Después de 6 años vuelvo a usar el mismo calentador con mi segunda hijita.

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF355/07 Fast bottle warmer

        Sí, recomiendo este producto

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        13/03/2022

        España

        España

        Comprador verificado

        perfecto

        funciona genial. calienta rapido, descongela ... la función de mantener el biberón a la temperatura de toma es una pasada.

        Ventajas

        todo

        Contras

        nada

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones

        Sí, recomiendo este producto

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        15/06/2021

        España

        España

        El Mejor Producto!

        Me encanta el producto!! Es Súper rápido de calentar los biberones para mis pequeñas!! Ahora todo es mucho mas sencillo!! Además es muy fácil y comodo de usar. Estoy super contenta con este producto!!

        Ventajas

        Rapidez

        Contras

        Haria alguno en el que pudieras poner 2 biberones a la vez.

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones

        Sí, recomiendo este producto

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