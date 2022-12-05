Descontinuado
4.6
de 5
19
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Marileweb
05/12/2022
Chile
El producto es excelente.
El calentador de mamadera avent es super práctico y recomendable. Después de 6 años vuelvo a usar el mismo calentador con mi segunda hijita.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/07 Fast bottle warmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/07 Fast bottle warmer
duna46
13/03/2022
España
Comprador verificado
perfecto
funciona genial. calienta rapido, descongela ... la función de mantener el biberón a la temperatura de toma es una pasada.
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones
SuperMami04
15/06/2021
España
Parte de la promoción
El Mejor Producto!
Me encanta el producto!! Es Súper rápido de calentar los biberones para mis pequeñas!! Ahora todo es mucho mas sencillo!! Además es muy fácil y comodo de usar. Estoy super contenta con este producto!!
Ventajas
Rapidez
Contras
Haria alguno en el que pudieras poner 2 biberones a la vez.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones