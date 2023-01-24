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  • Permite que la piel de su bebé respire
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Descontinuado

Philips Avent Ultra airChupete

SCF376/22

4.8
| (62) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Permite que la piel de su bebé respire
Tranquilidad con la comodidad del aire. El chupete ultra air de Philips Avent tiene orificios de aire extragrandes para mantener seca la piel de su bebé. Tiene un botón que brilla en la oscuridad para que pueda verlo cuando apague las luces. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Es fácil de encontrar en la oscuridad

Permite que la piel de su bebé respire

  • Con botón que brilla en la oscuridad

  • Anatómicos y sin BPA

  • Paquete de 2

  • 6 a 18 meses

Con los orificios para el aire extragrandes, ventile la piel del bebé a fin de mantenerla suave y seca.

Con los orificios para el aire extragrandes, ventile la piel del bebé a fin de mantenerla suave y seca.

Deje que la piel de su bebé respire

Fácil de encontrar cuando las luces están apagadas

Fácil de encontrar cuando las luces están apagadas

Use el botón que brilla en la oscuridad del ultra air para encontrar el chupete de su bebé rápidamente sin tener que encender la luz.

100% silicona

100% silicona

Sin bpa

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

62

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2

24/01/2023

Chile

Chile

El mejor

A mi bebé le encantan los chupetes avent y este es el mejor porque brilla en la oscuridad y lo encontramos muy fácilmente en la noche.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/21 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/21 Chupete

30/06/2020

Chile

Chile

Muy buen producto

Al principio fue el único que aceptó mi bebé. Son muy buenos y fácil de obtener.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete

21/06/2020

Chile

Chile

Excelente

Excelente chupetes buena calidad y diseños fantásticos. No se filtra el ague en su interior como otros chupetes y hermosos diseños los ame!!!! Al igual que mi bebe jijib

Ventajas

Excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso