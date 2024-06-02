Extracción fácil
La innovadora brida de silicona, inspirada en la particular succión del bebé, estimula el pezón para ayudar a que la leche fluya con rapidez. Para una extracción cómoda y eficaz.
Talla única. Ya que todas tenemos diferentes formas y tamaños, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para ajustarse a su anatomía personal. Se adapta al 99,98 % de los tamaños de pezones* (hasta 30 mm).
El extractor de leche es pequeño y ligero, lo que permite guardarlo y transportarlo fácilmente, lo que hace que la extracción en cualquier lugar sea simple y discreta.
4.3
de 5
37
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Pauuu
02/06/2024
Chile
Producto buenísimo y amigable
Soy primeriza, y estaba asustada sobre la extracción y que no diera frutos, pero con el extractor avent fue super fácil! Se adapta totalmente a tu pezón y sin dolor que es lo mejor. 100% recomendado.
Ventajas
Pocas piezas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/01 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/01 Extractor de leche manual
Fefita
01/04/2023
Chile
Fantástico
He probado el producto d indudablemente es de excelente calidad, es fácil de usar, no es complejo el armado ni desarme Y se adapta no solo a los vasos si no a la misma mamadera. Uno puede controlar la presión al ser un producto manual sobretodo para master primerizas que no están acostumbradas que fue mi caso
Ventajas
Adaptable a todos los productos avent
Contras
Podría venir con el chupete +1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/13 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/13 Extractor de leche manual
Darayo
10/08/2021
España
Parte de la promoción
Sacaleches phillips avent
Es un sacaleches recomebdable para mamas 100%. Muy facil de usar ,comodo y eficaz.
Ventajas
Cómodo, manejable,no duele y muy faciñ de lavar
Contras
Cuesta pillar el "truco" y que salga leche pero una vez te haces con el es fantadtico. Debería incluir otro bibe
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Según: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 2019, (109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).
Extractor de leche sin BPA: Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna. Según la normativa de la UE, 10/2011