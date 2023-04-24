He usado muchos productos de Philips Avent desde el nacimiento de mi pequeño y al igual que con otros productos no me han decepcionado. Es muy fácil de agarrar por su doble asa, muy resistente a los golpes y del tamaño correcto. La limpieza es muy sencilla al desmontarse por completo, y las boquillas flexibles hacen que la adaptación al vaso sea más fácil y progresiva sin ponerse perdidos, sobre todo, fuera de casa. Lo llevamos usando un tiempo y sigue impecable como el primer día! . Tiene buen tamaño y es fácil de agarrar gracias al asa doble. Lo que peor veo es la tapa que le da en la nariz al beber, debería tener alguna posición que le haga tope para que no llegue a dar, o tener la opción de girarlo. Yo la cambié por el tapón normal de los biberones para evitarlo, aunque de esa forma el tapón se suelta del biberón y no es tan cómodo como llevarlo todo junto. Otro pequeño inconveniente es que las boquillas en seguida se toma del color de las comidas y se ven feas, a veces parecen sucias, y más siendo blancas. Aconsejo dejar secar al aire a menudo ya que una cogió moho de tener siempre el biberón tapado. Compré otro pack de 2 y con esas ya no tuve problemas al no estar siempre cerrado. Por otro lado, la boquilla es blanda y flexible, mucho mejor que las rígidas. Mi hija por ejemplo, las boquillas duras de los biberones más grandes no las quería ni ver, en cambio éstas sí. Se desmonta por completo para lavar y se puede esterilizar en frío y caliente, aunque no recomiendo hervirlo ya que el color y los dibujos se van deteriorando.