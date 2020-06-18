Descontinuado
180 ml/6 oz
6 piezas
Los vasos de almacenamiento Philips Avent tienen una tapa que se cierra firmemente para un almacenamiento y transporte seguros.
Para conocer fácilmente las fechas y el contenido.
Para un almacenamiento fácil.
4.3
de 5
98
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
Flanchu
18/06/2020
Chile
Funcionalidad
Amo que se pueda utilizar tanto para almacenar leche como para almacenar sus comidas
Ventajas
Tamaño
Contras
Precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna
Bbritaz
04/03/2020
Chile
Liviano
Guardo mi leche materna en los frascos para conservarlos en el refrigerador, muy útiles!
Ventajas
Tamaño y adaptador para biberon
Contras
Hay que asegurarse que cerró correctamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para almacenamiento avent SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para almacenamiento avent SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna
Nicmon
28/02/2020
Chile
Excelente
Me gusta lo práctico que son, ya que tiene su tapa para almacenar bien la leche y comida del bebé. Me gusta que sea compatible con mi extractor de leche manual, y con el adaptador para el chupete de las mamaderas. Es un ahorro de tiempo ya que caliento la leche en el mismo envase y le coloco el chupete para que mi bebé se la pueda tomar. Los recomiendo mucho.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF639/05 Vaso de almacenamiento de comida
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF639/05 Vaso de almacenamiento de comida
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.