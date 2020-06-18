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  • Almacene la leche materna en forma segura
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Descontinuado

Philips AventVaso para el almacenamiento de la leche materna

SCF619/05

4.3
| (98) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Almacene la leche materna en forma segura
Extraiga, guarde y alimente con su leche materna en forma eficiente con nuestro nuevo vaso de almacenamiento. Podrá esterilizarlo y reutilizarlo con extractores o tetinas Philips Avent: un sistema, muchas opciones.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

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Extractor de leche eléctrico avanzado

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Con tapa antiderrames

Almacene la leche materna en forma segura

  • 180 ml/6 oz

  • 6 piezas

Para un almacenamiento y transporte seguros

Para un almacenamiento y transporte seguros

Los vasos de almacenamiento Philips Avent tienen una tapa que se cierra firmemente para un almacenamiento y transporte seguros.

Para realizar un seguimiento de las fechas y el contenido fácilmente

Para realizar un seguimiento de las fechas y el contenido fácilmente

Para conocer fácilmente las fechas y el contenido.

Para conocer fácilmente las fechas y el contenido

Para un almacenamiento fácil.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

98

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

18/06/2020

Chile

Chile

Funcionalidad

Amo que se pueda utilizar tanto para almacenar leche como para almacenar sus comidas

Ventajas

Tamaño

Contras

Precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Vaso para el almacenamiento de la leche materna

04/03/2020

Chile

Chile

Liviano

Guardo mi leche materna en los frascos para conservarlos en el refrigerador, muy útiles!

Ventajas

Tamaño y adaptador para biberon

Contras

Hay que asegurarse que cerró correctamente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para almacenamiento avent SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para almacenamiento avent SCF618/10 Vasos para almacenamiento de leche materna

28/02/2020

Chile

Chile

Excelente

Me gusta lo práctico que son, ya que tiene su tapa para almacenar bien la leche y comida del bebé. Me gusta que sea compatible con mi extractor de leche manual, y con el adaptador para el chupete de las mamaderas. Es un ahorro de tiempo ya que caliento la leche en el mismo envase y le coloco el chupete para que mi bebé se la pueda tomar. Los recomiendo mucho.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF639/05 Vaso de almacenamiento de comida

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF639/05 Vaso de almacenamiento de comida

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 