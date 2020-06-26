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  • La forma más natural de alimentar con biberón
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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF627/22

4.3
| (92) Opiniones | 85% ha recomendado este producto

Disponible en

Flamenco
Flamenco
Hipopótamo
Hipopótamo
Tigre
Tigre
La forma más natural de alimentar con biberón
Nuestro nuevo biberón permite que la alimentación sea más natural para su bebé y usted. La tetina tiene un diseño innovador de pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho. Así, al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Fácil de combinar con la lactancia materna

La forma más natural de alimentar con biberón

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • Tetina con forma natural

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón del bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que se contraiga

Los pétalos en el interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin deformarla. Su bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y satisfactoria.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

92

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

26/06/2020

Chile

Chile

Las mamaderas philips

Me encanto muy buenas mamadera, mi sobrina la utilizo x años. Recomendadas 100% ahora la utilizaré yo para mi primer bebé.

Ventajas

A favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/27 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/27 Biberón Natural

09/03/2020

Chile

Chile

Me encanta

Me encanta este biberon y mi bebé también lo ama, ayuda mucho con los cólicos y además es lindo :)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/15 Biberón

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/15 Biberón

04/03/2020

Chile

Chile

Empezando esta maravillosa etapa!:D

Empezando este nuevo proceso con mi beba de 4 meses, y que mejor con este producto de calidad! Decidimos la mamadera natural ya que es facil de combinar con nuestra lactancia :D

Ventajas

Obiamente

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF694/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF694/17 Biberón Natural

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE