Descontinuado
SCF640/17
1 biberón
125 ml
Tetina para recién nacidos
0m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
La tetina del biberón Airflex de Avent usa una válvula Airflex que trabaja con la alimentación natural del bebé.
Un ensayo clínico demostró que a las dos semanas de vida, los bebés alimentados con los biberones Avent sufren menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales (www.philips.com/Avent).
4.0
de 5
3
Opiniones
Anie7
17/05/2012
España
Biberones Avent
Los biberones avent que he adquirido me han sido de mucha utilidad para mi bebé ya que exactamente le evitan los colicos, son fáciles de manejar por los adultos, son duraderos. Por lo que que cuando compré el primero para probarlos depues adquiri otros ya que el producto me resulto funcional y a mi bebe le gustaron ahora no solo tengo los biberones si no un vaso probador y claro que obtendre mas productos ya que pienso que son los mejores en calidad, diseño y estan hechos con los mejore materiales seguros para los bebes yo soy admiradora de esta marca de verdad felicidades.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic
rous
14/09/2013
España
es practico
sacar tetina como la teta que se chupa pezon y aureolaas blanda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic
Marcela
16/05/2012
España
Problemas con el producto
Tengo 4 mamaderas que venían con el esterilizador, las cuales vienen con una goma especial entre la botella y el chupete, para cerrarlas. Este sistema es muy malo, ya que se filtra la lecha y se cae cuando se le está dando la leche al bebé. También compré, hace un mes, dos chupetes de noche, fosforescentes, al lavarlos se filtra el agua dentro de la goma y a uno de ellos le salieron hongos. Tengo casi todos los productos Avent (Esterilizador, estractor de leche, platos, etc.) pero estos dos productos me han salido con problemas y pensaría no comprarlos nuevamente.
Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic
Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic