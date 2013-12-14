ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Alimentación activa y saludable
  • Alimentación activa y saludable
  • Alimentación activa y saludable
  • Alimentación activa y saludable

Descontinuado

Philips Avent AirflexBiberón Classic

SCF646/17

4.9
| (8) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Alimentación activa y saludable
Las tetinas de los biberones Airflex de Philips Avent mejoran la salud y la alimentación del bebé. Además, facilitan la transición del pecho al biberón porque imitan el ritmo natural de alimentación de los bebés.
Ver todos los beneficios

Reducción de cólicos clínicamente comprobada

Alimentación activa y saludable

  • 1 biberón

  • 11 oz/330 ml

  • Tetina de flujo variable

  • 3m+

Tetina de flujo variable para alimentos más espesos

Tetina de flujo variable para alimentos más espesos

La tetina de flujo variable tiene un corte con ranura que permite ajustar el nivel de flujo con sólo girar el biberón para alinear las marcas I, II o III de la tetina con la nariz del bebé

Fácil combinación de pecho y biberón

Fácil combinación de pecho y biberón

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Válvula Airflex incorporada

Válvula Airflex incorporada

La tetina del biberón Airflex de Avent usa una válvula Airflex que trabaja con la alimentación natural del bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

8

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

14/12/2013

España

España

Muy útil la tetina de flujo variable

Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

12/12/2013

España

España

Producto practico y cómodo de usar

El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

28/09/2013

España

España

Me encantA

Cuando compre los primeros biberones, lo cogí por probar... Ahora estoy segura que para mi próximo bebe usare los AVENT. Nada de cólicos, soy muy limpios, las tetinas inmejorables, no toman ni color ni olor, son fantásticas y a mi hijo le gusta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.