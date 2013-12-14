Descontinuado
1 biberón
11 oz/330 ml
Tetina de flujo variable
3m+
La tetina de flujo variable tiene un corte con ranura que permite ajustar el nivel de flujo con sólo girar el biberón para alinear las marcas I, II o III de la tetina con la nariz del bebé
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
La tetina del biberón Airflex de Avent usa una válvula Airflex que trabaja con la alimentación natural del bebé.
4.9
de 5
8
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
patrialpe
14/12/2013
España
Muy útil la tetina de flujo variable
Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic
MARIAJO68
12/12/2013
España
Producto practico y cómodo de usar
El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Bill2
28/09/2013
España
Me encantA
Cuando compre los primeros biberones, lo cogí por probar... Ahora estoy segura que para mi próximo bebe usare los AVENT. Nada de cólicos, soy muy limpios, las tetinas inmejorables, no toman ni color ni olor, son fantásticas y a mi hijo le gusta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic