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Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF656/27

4
| (4) Opiniones
La forma natural de alimentar con biberón
La tetina para preparados más espesos de Philips Avent es ideal para alimentos con una consistencia más espesa, como cereales o sopas. La tetina dispone de un innovador diseño con pétalos que facilita un enganche natural similar al del pecho, para combinar fácilmente pecho y biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

La forma natural de alimentar con biberón

  • Dos piezas

  • Flujo para preparados espesos

  • 6m+

Tetina sin BPA

Tetina sin BPA

Esta tetina está fabricada con silicona, un material sin BPA (conforme a la directiva de la UE, 2011/8/EU)

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.

Compatible con mamadera Natural Philips Avent

Aconsejamos utilizar las tetinas Natural solo con las mamaderas Natural.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.0

de 5

4

Opiniones

4
3
2

07/04/2017

España

España

Comprador verificado

A mi niña le b gusta mucho

A mi niña le ha gustado mucho. No usamos otra ahora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF656/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

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20/12/2013

España

España

muy buenas

Desde que las probé me gustaron mucho porque mi hija toma mejor con estas tetinas, son buenas, duran mucho tiempo y de precio están muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF654/27 Tetina Natural

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18/07/2020

Argentina

Argentina

Exelente!!!

Son de exelente calidad y durabilidad, las use con mi hijo de 8 años y ahora con mis mellis.

Ventajas

Si

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Esta reseña se realizó para SCF654/27 Tetina Natural

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE