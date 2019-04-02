ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna

Descontinuado

Philips AventBiberón Natural de cristal

SCF673/17

4.3
| (4) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón de cristal Natural le ayuda a alimentar de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un cómodo diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 240 ml (8 oz)

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Resistente al calor

Resistente al calor

El biberón de cristal Natural es resistente al calor y a los cambios de temperatura, por lo tanto, se puede guardar caliente en el refrigerador y también es adecuado para la esterilización.

Cristal de calidad farmacéutica

Vidrio de borosilicato de calidad superior que garantiza la máxima pureza.

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

4

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
1

02/04/2019

España

España

Me encanta

Son los mejores llevo años usando estos biberones por camidad y comodidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF673/17 Natural glass baby bottle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF673/17 Natural glass baby bottle

14/04/2021

México

México

Higiénico

Estoy súper contenta con los biberones , yo alimento a mi bb con seno materno y necesitaba que tomara leche en biberón y ninguno quería .. compré estos Avent cristal y me sorprendió que a la primera lo tomo la tetilla es súper suave y con el calor de su leche Iguala el seno materno súper recomendables !!!

Ventajas

Favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF673/17 Biberón Natural de cristal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF673/17 Biberón Natural de cristal

13/09/2020

México

México

Buena inversión

El mejor biberon. Muy resistente E higienico, es muy buena inversión ya que son duraderos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF673/17 Biberón Natural de cristal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF673/17 Biberón Natural de cristal

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE