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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF695/17

4.3
| (92) Opiniones | 85% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul
Azul
Rosa
Rosa
Verde azulado
Verde azulado
Violeta
Violeta
claro
claro
La forma natural de alimentar con biberón
Nuestro nuevo biberón le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

La forma natural de alimentar con biberón

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

92

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

26/06/2020

Chile

Chile

Las mamaderas philips

Me encanto muy buenas mamadera, mi sobrina la utilizo x años. Recomendadas 100% ahora la utilizaré yo para mi primer bebé.

Ventajas

A favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/27 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/27 Biberón Natural

09/03/2020

Chile

Chile

Me encanta

Me encanta este biberon y mi bebé también lo ama, ayuda mucho con los cólicos y además es lindo :)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/15 Biberón

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/15 Biberón

04/03/2020

Chile

Chile

Empezando esta maravillosa etapa!:D

Empezando este nuevo proceso con mi beba de 4 meses, y que mejor con este producto de calidad! Decidimos la mamadera natural ya que es facil de combinar con nuestra lactancia :D

Ventajas

Obiamente

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF694/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF694/17 Biberón Natural

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE