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  • Ideal para almacenar comidas cuando esté en casa o fuera de ella
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Descontinuado

Philips AventVaso de almacenamiento de comida

SCF721/20

4.8
| (22) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Ideal para almacenar comidas cuando esté en casa o fuera de ella
Los vasos de almacenamiento de alimentos Philips Avent son versátiles, fáciles de usar y están diseñados para acompañar todas las etapas de crecimiento de su bebé. Además, son ideales para almacenar alimentos esté donde esté.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Con tapa antiderrames

Ideal para almacenar comidas cuando esté en casa o fuera de ella

  • Conjunto

Aptos para el frigorífico/congelador

Aptos para el frigorífico/congelador

Para máxima comodidad.

Fácil de usar y limpiar

Fácil de usar y limpiar

Se puede utilizar de manera segura en el calientabiberones, microondas, lavavajillas y esterilizador.

Incluye primera cuchara

Incluye primera cuchara

Para iniciar al bebé en los alimentos sólidos con comidas caseras.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

22

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

21/05/2021

España

España

Estupendos

Al tener varios tamaños, puedo almacenar para mis dos bebés ya que uno come algo más que el otro y así no equivocarme. Son perfectos ya que cierran muy bien si miedo a que se viertan. También se puede escribir en ellos y facilita la fecha si se congelan al igual que lo que se congela. La cuchara es perfecto para para mi bebé al ser de silicona. Es fácil de llevar también por el motivo de que cierra. Perfectamente y se pueden calentar sin problemas. Muy buen producto. Muy satisfecha con él.

Ventajas

Todo lo anteriormente dicho

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF721/20 Vaso de almacenamiento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF721/20 Vaso de almacenamiento

21/05/2021

España

España

Lo tiene todo

Os lo recomiendo muchísimo. Vienen un montón de vasos con sus tapas y en una partes podéis ir escribiendo lo que tiene y cuando lo habéis hecho. Para llevar contigo va muy bien pq va con diferentes tamaños. Cierra muy bien y la cuchara que viene la estamos dando muchísimo uso es genial la cuchara! Podéis coger bastante cantidad de comida y el peque va comiendo poco a poco de ella . Por mi parte ha sido buena la experiencia con este producto.

Ventajas

Una compra muy completa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF721/20 Vaso de almacenamiento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF721/20 Vaso de almacenamiento

20/05/2021

España

España

Almacenamiento Sin fugas

Vasos de almacenamiento ideales para las primeras comidas de los peques, tanto para conservar en frigo como en congelador. Con 10 tarritos de 180ml y otros 10 de 240 ml.

Ventajas

Gran capacidad

Contras

.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF721/20 Vaso de almacenamiento

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 