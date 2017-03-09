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  • Beber sin derrames
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  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames

Descontinuado

Philips AventVaso con boquilla

SCF751/05

2.1
| (30) Opiniones
Beber sin derrames
El nuevo vaso de entrenamiento libre de BPA Philips Avent incorpora una válvula, con patente pendiente, que evita los derrames. La boquilla blanda y las asas garantizan que el niño pueda beber fácilmente. Comodidad para usted y su hijo.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Facilita la transición de la mamadera al vaso

Beber sin derrames

  • Beber sin derrames

  • 200 ml

  • 6m+

Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas para mayor comodidad

Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas para mayor comodidad

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Boquilla en ángulo que disminuye la inclinación de la cabeza

Boquilla en ángulo que disminuye la inclinación de la cabeza

La boquilla en ángulo está diseñada para ayudar a los niños pequeños a beber por primera vez de forma fácil y sin inclinar demasiado la cabeza.

Este vaso está fabricado con material libre de BPA

Este vaso está fabricado con material libre de BPA

Este vaso Philips Avent está fabricado con material libre de BPA.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.1

de 5

30

Opiniones

09/03/2017

Chile

Chile

Después de tanto buscar... encontré lo que necesitaba

Excelente!!!!! Después de tanto buscar un buen envase de agua para mi hijo no pude conseguir algo mejor!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF751/03 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF751/03 Vaso con boquilla

12/11/2015

Chile

Chile

A mi guagua y a mi nos encanto. Es su favorito!!

Mi guagua no queria tomar su jugo ni agua en ningun vaso, mucho menos en mamadera ( lo alimento con lactancia materna ) y el Avent con boquilla lo aprendio a usar de inmediato. Totalmente recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF751/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF751/05 Vaso con boquilla

03/08/2017

España

España

Comprador verificado

Facil agarre

No se abonba no queda el mal olor cuando se pone jugos muy buen producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF751/07 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF751/07 Vaso con boquilla

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 