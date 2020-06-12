Descontinuado
SCF755/07
Beber sin derrames
340 ml
18m+
Se acabaron las manchas. La nueva válvula pendiente de patente garantiza que el agua solo sale cuando el bebé está bebiendo de la boquilla.
Solo tiene que quitar la válvula y el vaso de entrenamiento se convertirá en un vaso de flujo libre.
La boquilla en ángulo está diseñada para ayudar a los niños pequeños a beber por primera vez de forma fácil y sin inclinar demasiado la cabeza.
3.0
de 5
19
Opiniones
lincamila
12/06/2020
Chile
vasito anti derrame
lo escoji porque mi niña ya cambio de mamadera avent a este jarrito lo usamos hace mas de 1 año y nada que decir es genial no se derrama y el agarre para mi hija es muy cómodo
Ventajas
que el antiderrame es muy bueno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/07 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/07 Vaso con boquilla
Kote777
12/06/2020
Chile
Adiós Cólicos y no más derrames
Desde que mi bebé nació he ocupado los productos Avent, nada que decir , son súper buenos, de gran durabilidad y muy seguros. Fue el único producto que encontré con el cuál mi hijo no derramaba el jugo, es súper cómodo para él. Además tiene 2 vasitos uno para el jugo y uno para la leche, ya que con la mamadera rompia fácilmente los chupetes y este vasito llego a solucionarlo todo. Cero cólicos con este vasito. Es increíble muy pero muy recomendado
Ventajas
Cero derrames, muy cómodo de usar
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla
Afufue
26/02/2020
Chile
No más poleras mojadas
La solución a los dolores de cabeza cuando deben tomar liquido sin mojarse, con su sistema anti goteo nos despreocupamos de vigilar que se mojen la ropa o el lugar donde están bebiendo además si queda volteada tampoco bota!! Maravilloso!!! Me encanta!!
Ventajas
Anti goreo
Contras
Nada en contra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.