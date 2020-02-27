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  • Ayuda en la transición para aprender a beber solos
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Descontinuado

Philips AventVaso para niños

SCF782/00

4.5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Ayuda en la transición para aprender a beber solos
Facilita la transición de los niños pequeños de beber en vaso entrenador a hacerlo en vasos abiertos, sin ensuciarse. La tecnología activada para labios permite que el líquido fluya por el vaso solamente cuando los labios de los niños presionan el borde.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

El vaso de transición perfecto para los niños pequeños

Ayuda en la transición para aprender a beber solos

  • 260ml

  • 260 ml

  • 9m+

Permite beber por todo el borde, como en un vaso abierto

Permite beber por todo el borde, como en un vaso abierto

Este vaso sin boquilla permite beber por todo el borde, al igual que en un vaso para adultos.

Permite un desarrollo bucal saludable*

Permite un desarrollo bucal saludable*

El diseño de este vaso sin boquilla permite que los dientes crezcan sanamente.

Tecnología activada para labios

Tecnología activada para labios

Este vaso sin boquilla cuenta con una exclusiva válvula con tecnología activada para labios para que el líquido fluya por el vaso solamente cuando los labios del pequeño presionen el borde. Entre sorbos, la válvula se cierra de forma automática, por lo que no tendrá que preocuparse por los derrames o la suciedad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

27/02/2020

Chile

Chile

Ideal para aprender a tomar en vasito

Este vasito entrenador es maravilloso, ya que es muy fácil de utilizar, de limpiar y lo mejor que es antiderrame.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF782 Vaso para niños

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF782 Vaso para niños

24/09/2013

España

España

Me encanta

Mi hijo bebe solo de maravilla, le encanta usar su vaso de mayores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF782 Vaso para niños mayores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF782 Vaso para niños mayores

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Un 77% de los dentistas pediátricos encuestados concuerdan en que este vaso permite un desarrollo bucal saludable (investigación en línea independiente, EE. UU., abril de 2016)

  2. Un 72% de los dentistas pediátricos encuestados recomendarían el vaso con tecnología activada para labios (investigación en línea independiente, EE. UU., abril de 2016)