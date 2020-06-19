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  • Permite un desarrollo bucal saludable*
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Descontinuado

Philips AventVasos con sorbete

SCF796/01

4.5
| (28) Opiniones | 89% ha recomendado este producto
Permite un desarrollo bucal saludable*
El vaso con pajita flexible Philips Avent con asas ergonómicas es ideal para los primeros sorbos con una pajita; además, permite un desarrollo bucal saludable*. Diseñado por especialistas para que sea nuestro mejor vaso con pajita*.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Diseño de válvula antifuga para evitar derrames

Permite un desarrollo bucal saludable*

  • Vaso con pajita flexible

  • 200 ml

  • 9m+

  • 1 unidad

Los vasos Philips Avent se adaptan al desarrollo de su hijo

Aprender a beber solo es un paso clave en el desarrollo de un niño. Apoyamos el viaje de los niños para que aprendan a beber solos; para esto, les facilitamos la transición del pecho o el biberón a un vaso abierto. Gracias al aprendizaje obtenido de los profesionales de la salud, nuestras diferentes soluciones con tetinas, boquillas blandas y duras, pajillas y bordes para beber en los 360° de un vaso se adaptan al desarrollo de su hijo y estimulan sus nuevas habilidades adquiridas, ya sean motoras o para beber. Nuestras soluciones de calidad superior se desarrollan considerando la comodidad y la higiene.

Mangos ergonómicos y pajilla blanda, ideal para niños pequeños

El diseño ergonómico de los mangos integrados del vaso facilita que las manos pequeñas lo sostengan. La pajilla blanda y flexible es suave para las encías; además, el tamaño pequeño del vaso y su volumen ligero son ideales para los primeros sorbos con pajilla.

La parte inferior de la pajilla está doblada para beber fácilmente hasta el último sorbo

La parte inferior de la pajilla está doblada para beber fácilmente hasta el último sorbo

La parte inferior de la pajilla está doblada para alcanzar fácilmente al líquido, lo que le permite beber en una posición natural.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

28

Opiniones

89%

ha recomendado este producto

2

19/06/2020

Chile

Chile

A prueba de niños inquietos

Muy conforme con el producto, mi hijo es bastante inquieto, así que suelen durar poco sus vasitos, ya llevamos 2 meses con este y ha funcionado super!

Ventajas

Resistente, práctico, cómodo, fácil de usar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete

17/04/2022

Argentina

Argentina

Excelente vaso súper resistente

Jamás pensé q podía ser un vaso tannn resistente cayó desde un 3 piso y no se Rompió!!

Ventajas

Resistencia

Contras

Limpieza de bombilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete

29/11/2021

Argentina

Argentina

muy práctico y colorido

EL vaso es muy práctico, las manijitas son ideales para poder maniobrarlo. El sorbete es muy suave y es de fácil succión. Es antivuelco, lo cual es genial. Los materiales son de excelente calidad. El diseño es divertido y atractivo para los niños. Como característica a mejorar, es el peso de la tapa, me pareció pesado en relación al resto del producto.

Ventajas

lindo y práctico diseño, excelente calidad. Tapa incluida para evitar que el sorbete esté en contacto con lugares sucios.

Contras

El peso de la tapa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/02 Vasos con pajilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/02 Vasos con pajilla

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. De 200 dentistas pediátricos evaluados en EE.UU., el 90% afirma que el diseño del vaso con pajita permite un desarrollo bucal saludable. El 89% cree que el beber con pajita ejercita los músculos de la boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación en línea independiente, EE. UU., abril del 2016). Diseñado con pediatras especializados en logopedia, dentistas, ergónomos y matronas.