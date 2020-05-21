Descontinuado
Vaso con pajita flexible
300 ml
12m+
1 unidad
Aprender a beber solo es un paso clave en el desarrollo de un niño. Apoyamos el viaje de los niños para que aprendan a beber solos; para esto, les facilitamos la transición del pecho o el biberón a un vaso abierto. Gracias al aprendizaje obtenido de los profesionales de la salud, nuestras diferentes soluciones con tetinas, boquillas blandas y duras, pajillas y bordes para beber en los 360° de un vaso se adaptan al desarrollo de su hijo y estimulan sus nuevas habilidades adquiridas, ya sean motoras o para beber. Nuestras soluciones de calidad superior se desarrollan considerando la comodidad y la higiene.
La taza de 300 ml tiene el tamaño perfecto para mantener a su hijo hidratado durante el día y durante los momentos de actividad. El diseño de la tapa abatible mantiene la pajilla limpia cuando está fuera y dentro. La forma contorneada y la textura antideslizante de la taza hacen que sea fácil de sostener y agarrar para las manos de los niños pequeños, lo que le permite a su pequeño desarrollar con confianza sus habilidades para beber de forma independiente.
La parte inferior de la pajilla está doblada para alcanzar fácilmente al líquido, lo que le permite beber en una posición natural.
4.4
de 5
64
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
21/05/2020
Chile
Buen producto
Buen producto, práctico y cómodo para mi hijo!!!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete
Ai23
26/02/2020
Chile
Vaso con bombiñla
Por que es antiderrame , facil de usar en pequeño de 1 año y la bombilla la hace mas flexible al tomar liquido
Ventajas
Todo desde el modelo hasta la resistencia
Contras
Mas colores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete
Connito
26/02/2020
Chile
Maravilloso
Es un excelente producto que además trae el repuesto que en nuestro caso es importante, es práctico, funcional y muy bonito
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/02 Vasos con sorbete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/02 Vasos con sorbete
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
De 200 dentistas pediátricos evaluados en EE.UU., el 90% afirma que el diseño del vaso con pajita permite un desarrollo bucal saludable. El 89% cree que el beber con pajita ejercita los músculos de la boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación en línea independiente, EE. UU., abril del 2016). Diseñado con pediatras especializados en logopedia, dentistas, ergónomos y matronas.