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  • Permite un desarrollo bucal saludable*
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Descontinuado

Philips AventVasos con sorbete

SCF798/01

4.4
| (64) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Permite un desarrollo bucal saludable*
El vaso con pajita flexible Philips Avent tiene una forma contorneada que es ideal para aquellos activos bebés en etapa de crecimiento; además, permite un desarrollo bucal sano. Diseñado por especialistas para que sea nuestro mejor vaso con pajita*.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Diseño de válvula antifuga para evitar derrames

Permite un desarrollo bucal saludable*

  • Vaso con pajita flexible

  • 300 ml

  • 12m+

  • 1 unidad

Los vasos Philips Avent se adaptan al desarrollo de su hijo

Aprender a beber solo es un paso clave en el desarrollo de un niño. Apoyamos el viaje de los niños para que aprendan a beber solos; para esto, les facilitamos la transición del pecho o el biberón a un vaso abierto. Gracias al aprendizaje obtenido de los profesionales de la salud, nuestras diferentes soluciones con tetinas, boquillas blandas y duras, pajillas y bordes para beber en los 360° de un vaso se adaptan al desarrollo de su hijo y estimulan sus nuevas habilidades adquiridas, ya sean motoras o para beber. Nuestras soluciones de calidad superior se desarrollan considerando la comodidad y la higiene.

Forma contorneada y textura antideslizante para un fácil agarre

La taza de 300 ml tiene el tamaño perfecto para mantener a su hijo hidratado durante el día y durante los momentos de actividad. El diseño de la tapa abatible mantiene la pajilla limpia cuando está fuera y dentro. La forma contorneada y la textura antideslizante de la taza hacen que sea fácil de sostener y agarrar para las manos de los niños pequeños, lo que le permite a su pequeño desarrollar con confianza sus habilidades para beber de forma independiente.

La parte inferior de la pajilla está doblada para beber fácilmente hasta el último sorbo

La parte inferior de la pajilla está doblada para beber fácilmente hasta el último sorbo

La parte inferior de la pajilla está doblada para alcanzar fácilmente al líquido, lo que le permite beber en una posición natural.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

64

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

21/05/2020

Chile

Chile

Buen producto

Buen producto, práctico y cómodo para mi hijo!!!!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete

26/02/2020

Chile

Chile

Vaso con bombiñla

Por que es antiderrame , facil de usar en pequeño de 1 año y la bombilla la hace mas flexible al tomar liquido

Ventajas

Todo desde el modelo hasta la resistencia

Contras

Mas colores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con sorbete

26/02/2020

Chile

Chile

Maravilloso

Es un excelente producto que además trae el repuesto que en nuestro caso es importante, es práctico, funcional y muy bonito

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/02 Vasos con sorbete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/02 Vasos con sorbete

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. De 200 dentistas pediátricos evaluados en EE.UU., el 90% afirma que el diseño del vaso con pajita permite un desarrollo bucal saludable. El 89% cree que el beber con pajita ejercita los músculos de la boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación en línea independiente, EE. UU., abril del 2016). Diseñado con pediatras especializados en logopedia, dentistas, ergónomos y matronas.