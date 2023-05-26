Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
1 biberón
125 ml
Tetina de flujo para recién nacidos
0m+
La tetina se mantiene llena de leche, incluso con el biberón en posición horizontal, para que su bebé pueda alimentarse en una posición más natural y erguida. Esto puede ayudar a reducir el reflujo y facilitar la digestión, y permite que la alimentación sea más cómoda para usted y para su pequeño.
Nuestro exclusivo sistema AirFree™ extrae el aire de la tetina para que el bebé trague menos aire al beber. Esto puede ayudar a reducir problemas de alimentación habituales como los cólicos, el reflujo y los gases.
Estudios clínicos han demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar*. ¿Cómo? Una válvula en la tetina evita la formación de vacío conforme el bebé se alimenta, para mantener un flujo ininterrumpido. Esto puede reducir los cólicos, los gases, las regurgitaciones y los eructos.
4.7
de 5
70
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
Serendipia
26/05/2023
Chile
Calidad de vida
Gracias por este producto! Desde el primer uso del biberón disminuyeron sustancialmente los cólicos de mi bebita, mejorando su calidad de vida y también la de nosotros como padres primerizos
Ventajas
costo beneficio, realmente sirve para los cólicos, la mejor medida no farmacológica para ello
Contras
nada, feliz con el producto, lo vale
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/14 Anticólicos con sistema AirFree™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/14 Anticólicos con sistema AirFree™
Bollis
10/08/2021
España
Parte de la promoción
Muy buen producto!
El producto hace su función perfectamente. Es muy cómodo y fácil de utilizar y limpiar. Mi hijo tenía problemas a la hora de tomar biberones porque aspiraba demasiado aire, pero con este biberón, el problema desaparece y con él los tan temidos cólicos. Se lo recomiendo a todos los padres que den biberón a sus hijos
Ventajas
Elimina el exceso de aire en la toma del biberón y disminuye el riesgo de cólicos
Contras
La tetina del biberón. Preferiría que fuera del tipo natural, por no interferir en la lactancia materna cuando estás con mixta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Biberón SCF810/14 Anticólicos con sistema AirFree™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Biberón SCF810/14 Anticólicos con sistema AirFree™
mevoydeshopping
08/08/2021
España
Parte de la promoción
¡Funciona!
Cumple a la perfección su función anticolicos. Es práctico y tiene un bonito diseño.
Ventajas
Anticolicos
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Biberón SCF810/14 Anticólicos con sistema AirFree™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Biberón SCF810/14 Anticólicos con sistema AirFree™
El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar a su bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas comunes de alimentación, como cólicos, gases y reflujo.
El 80% de las madres coincidió en que su “bebé había experimentado menos problemas de alimentación” en un examen de colocación en el hogar con 144 madres en Estados Unidos en 2017
A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con mamaderas Philips Avent mostraron una tendencia a sufrir menos cólicos en comparación con los bebés alimentados con mamaderas convencionales, así como una reducción significativa del malestar nocturno en comparación con los bebés alimentados con otra mamadera.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto, el malestar, la acumulación de gases y las regurgitaciones.