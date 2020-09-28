Descontinuado
Producto discontinuado
Compra SH71 en su lugar
Los cabezales de repuesto SH70 son compatibles con las afeitadoras serie 7000 (S7xxx) y Star Wars SW7700.
El nuevo diseño de las cuchillas corta cómodamente el vello en la posición de corte ideal, lo que reduce la irritación causada por los tirones.
El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.
4.0
de 5
6
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
el Profe
28/09/2020
Chile
Toda Mi vida la he usado
Tengo 63 años y desde niño jovencito que uso afeitadoras Philips y no las cambio por ninguna otra marca, ahora último compre otra más económica y aparentemente buena, pero a los pocos meses se arruino el corta patillas, y el corte no es de suavidad como la Philips. Recomiendo la marca a toda prueba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/50 Cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/50 Cabezales de afeitado
jeter06
14/02/2022
España
Comprador verificado
Bueno y resistente, estoy contento con la adquisic
Es buenísimo, recomiendo la compra pues es de calidad y sobre todo por el tiempo que ahorra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/70 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/70 Unidad de afeitado
Avenger#1
27/07/2021
México
Excelente rasuradora!!!
La mejor para piel sensible, aunque no es tan efeciente cuando tengo la barba muy larga.
Ventajas
Carga super rápido, dura muchísimo
Contras
No tan efeciente en barba larga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/60 Cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/60 Cabezales de afeitado