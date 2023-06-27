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Shaver series 9000Cabezales de afeitado

SH90/51

3.1
| (32) Opiniones
Deja tu afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Sustituye los cabezales de afeitado para que vuelvas a disfrutar un rendimiento pleno. Compatible con la afeitadora Serie 9000.
Ver todos los beneficios

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

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  • Cuchillas de precisión V-Track

  • Se adapta a S9000 (S9xxx)

  • Se adapta a la afeit. Star Wars SW97xx

  • Se adapta a la afeit. Star Wars SW67xx

Cabezales de repuesto para la afeitadora serie 9000

Cabezales de repuesto para la afeitadora serie 9000

Los cabezales de repuesto SH90 son compatibles con las afeitadoras serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 y SW6700.

Guía el vello perfectamente para un afeitado al ras con las cuchillas V-Track

Guía el vello perfectamente para un afeitado al ras con las cuchillas V-Track

Las cuchillas de precisión patentadas V-Track colocan cuidadosamente cada vello en el mejor ángulo de corte, incluso si está pegado a la piel o si tienen distintas longitudes. De este modo, te permite realizar un corte un 30% más al ras en menos pasadas para que tu piel quede en excelentes condiciones.

Levanta el vello para brindar un afeitado al ras más cómodo

Levanta el vello para brindar un afeitado al ras más cómodo

Afeita al ras gracias a la doble cuchilla Super Lift & Cut Action. La primera cuchilla levanta cada vello mientras la segunda lo corta cómodamente bajo el nivel de la piel para brindar resultados realmente suaves.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 5

32

Opiniones

27/06/2023

España

España

Comprador verificado

Perfecto

Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

22/10/2021

España

España

Comprador verificado

El producto cumple perfectamente con su función

Los cabezales de afeitado cumplen perfectamente con su función.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

12/08/2021

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

Afeitado perfecto. Un muy buen apurado sin. Aún así no produce enrojecimiento en la cara

Ventajas

Buen apurado sin dañar la piel

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

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