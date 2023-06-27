SH90/51
Cuchillas de precisión V-Track
Se adapta a S9000 (S9xxx)
Se adapta a la afeit. Star Wars SW97xx
Se adapta a la afeit. Star Wars SW67xx
Los cabezales de repuesto SH90 son compatibles con las afeitadoras serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 y SW6700.
Las cuchillas de precisión patentadas V-Track colocan cuidadosamente cada vello en el mejor ángulo de corte, incluso si está pegado a la piel o si tienen distintas longitudes. De este modo, te permite realizar un corte un 30% más al ras en menos pasadas para que tu piel quede en excelentes condiciones.
Afeita al ras gracias a la doble cuchilla Super Lift & Cut Action. La primera cuchilla levanta cada vello mientras la segunda lo corta cómodamente bajo el nivel de la piel para brindar resultados realmente suaves.
3.1
de 5
32
Opiniones
DGOM
27/06/2023
España
Comprador verificado
Perfecto
Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Jordi de Terrassa
22/10/2021
España
Comprador verificado
El producto cumple perfectamente con su función
Los cabezales de afeitado cumplen perfectamente con su función.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Ferpas
12/08/2021
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Afeitado perfecto. Un muy buen apurado sin. Aún así no produce enrojecimiento en la cara
Ventajas
Buen apurado sin dañar la piel
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
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