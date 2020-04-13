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Descontinuado

2000 seriesAuriculares

SHB2505BK/10

3.7

| (11) Opiniones | 80% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Que no pare la música

Todo va mejor cuando lo vivís con música. Estos audífonos intrauditivos realmente inalámbricos te ofrecen un sonido excepcional y hasta 20 horas de reproducción con el estuche de carga portátil. Pulsá dos veces el botón multifunción para activar el asistente de voz del teléfono.

Ver todos los beneficios

Que no pare la música

  • Controladores de 6 mm/cierre post.

  • Bluetooth®

  • Negro

Altavoces acústicos de neodimio de 6 mm. Gran sonido, graves potentes

Los altavoces acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que ocurre a tu alrededor.

Disfruta de hasta 20 horas de reproducción y 14 de conversación

Gracias al estuche de carga, estos auriculares jamás te defraudarán. Disfrutá de hasta tres horas de reproducción o conversación con una sola carga. Si llevás el estuche totalmente cargado, disfrutarás de 9 horas adicionales en varias cargas. Solo tenés que introducir los auriculares en el estuche cada vez que necesiten carga. El proceso de carga completa dura 1 hora y media.

Estuche de carga portátil. Varias cargas en tu bolsillo

Andá al gimnasio. Después usalos en el camino de vuelta. Estos auriculares intrauditivos realmente inalámbricos vienen con un estuche de carga ultraportátil.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

11

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

3

13/04/2020

España

España

El diseño es sensacional ...

Sus 20 horas de reproduccion a traves de su funda te da la suficiente autonomia y sus puntas de alas de goma hacen que se fijen realmente al oido comodamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares

12/04/2020

España

España

Fantásticos!!

Estaba buscando unos in ear que quedaran bien sujetos ya que suelo tener problemas y estos se ajustan perfectamente, vienen diferentes tapones de goma para ajustar el tamaño. Otra cosa buena es que tienen una especie de leds en la base que se van iluminando proporcionalmente a la carga. No deja conectar varios dispositivos a la vez.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares

Fecha de uso 2020-03-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares

Fecha de uso 2020-03-12

19/06/2021

Colombia

Colombia

Excelente

Son cómodos, ajuste perfecto y viene con gomas de repuesto en dos tamaños diferentes. la experiencia en las llamadas es correcta 5/5. Conexión bluetooth adecuada y sonidos correctos.

Ventajas

Sonido, comodidad, rapidez, practicidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Headphones

Fecha de uso 2021-05-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Headphones

Fecha de uso 2021-05-19

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