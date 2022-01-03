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Descontinuado

2000 seriesAudífonos intrauditivos realmente inalámbricos

SHB2515BK/10

4.5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Canción tras canción

Sé libre. Estos audífonos intrauditivos realmente inalámbricos ofrecen un increíble tiempo de reproducción de 110 horas gracias a su estuche de carga portátil. Disfruta de un sonido excepcional en cada canción y acceso directo al asistente virtual de tu teléfono. ¿Alguien dijo viaje por carretera?

Ver todos los beneficios

Canción tras canción

  • Control. de 6 mm, parte post. cerrada

  • Bluetooth®

  • Negro

Controladores acústicos de neodimio de 6 mm. Gran sonido, graves potentes

Los controladores acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que pasa alrededor.

Modo mono para cuando quieras dejar un oído libre

Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth

Tus auriculares están listos para emparejarse en cuanto los sacás del estuche. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

03/01/2022

Peru

Peru

Excelente relación calidad precio

El sonido esterio de muy buena cálidad, los botones multifuncion muy fácil de utilizar, te ofrece autonomía de más de 100 horas con su power box, el cual también te puede servir como reserva de batería para tu celular de 0 a 40 %.

Ventajas

Calidad del sonido. Buenos graves

Contras

Power box grande

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515WT Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2021-09-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515WT Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2021-09-03

08/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Gran calidad de sonido, ergonomía, bateria

[Employee of philipsglobal] Muy prácticos, gran calidad de sonido, y especialmente útiles y con buen micrófono para contestar llamadas. Carga suficiente para una mañana y varios días con el dock. Solo hay que fijarse bien al apagarlos.

Ventajas

Muy prácticos, estables y con gran calidad de sonido y duración bateria.

Contras

Ojo, a veces no se sabe muy bien si están apagados y pueden descargarse.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515BK Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2515BK Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos

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