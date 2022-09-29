Descontinuado
SHB4405BK/00
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.
El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.
Almohadillas suaves y controladores inclinados ideales para una comodidad duradera.
3.7
de 5
21
Opiniones
Camaleon47
29/09/2022
Chile
Excelente relación calidad precio
Buen producto según su valor. Buen sonido, quizás un poco incómodos después de un par de horas. Me lo regalaron hace varios años y eventualmente los dejé de usar. Tuve unos airpods unos años que perdí hace poco y ahora volví a los philips. Nada que envidiarle a los airpods, en especial por su batería eterna.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
P123
19/11/2019
Chile
Buenos
No son lo más cómodos pero puedes durar bien unas cuantas horas. También de repente se desconectan pero rápido vuelve la conexión con el dispositivo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Xamik
11/04/2019
Chile
Buen sonido para el tipo de audifono
Excelente relación calidad/precio, liviano, plegable y fácil de usar. Buen sonido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Flite SHB4405BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Los resultados reales pueden variar