ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Gran ritmo, graves potentes
  • Gran ritmo, graves potentes

Descontinuado

Audífonos con micrófono

SHE3555WT/00

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Roja
Roja
Gran ritmo, graves potentes
Los audífonos intrauditivos Philips Beamers son ultrapequeños, ofrecen graves potentes y cuentan con inserciones de tubo ovalado para dar comodidad.
Ver todos los beneficios

Diseño compacto

Gran ritmo, graves potentes

  • Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.

  • Intraauditivo

Sus 2 audífonos de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo

Los audífonos están disponibles en 2 tamaños para lograr un ajuste perfecto y personalizado.

El micrófono integrado permite cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

Los micrófonos incorporados te permiten cambiar fácilmente entre escuchar música y responder llamadas telefónicas para permanecer siempre conectado.

Graves potentes y un sonido claro a través de controladores eficientes

Los audífonos intrauditivos Philips Vibes poseen controladores eficientes dentro de un diseño compacto. Calzan perfectamente en tu oído, mientras te entregan un sonido nítido con graves potentes.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.