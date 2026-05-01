Descontinuado
SHE3555WT/00
Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.
Intraauditivo
Los audífonos están disponibles en 2 tamaños para lograr un ajuste perfecto y personalizado.
Los micrófonos incorporados te permiten cambiar fácilmente entre escuchar música y responder llamadas telefónicas para permanecer siempre conectado.
Los audífonos intrauditivos Philips Vibes poseen controladores eficientes dentro de un diseño compacto. Calzan perfectamente en tu oído, mientras te entregan un sonido nítido con graves potentes.
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