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Descontinuado
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SHE3800GN/00
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Recibo una pequeña descarga eléctrica estática de mis auriculares Philips.
¿Hay algún mantenimiento para los auriculares Philips?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?
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